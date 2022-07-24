Rockstar в первую очередь известна франшизами Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, в результате чего многие забывают про существование симулятора школьного хулигана Bully, в своё время даже образовавшего весьма преданное сообщество фанатов. Времена эти настолько далёкие, что о них впору слагать легенды, однако повзрослевшие геймеры всё ещё ждут от Rockstar ремастера или ремейка. Никакой официальной информации на этот счёт нет, поэтому энтузиастам остаётся только мастерить самоделки, используя для этого суперсовременный движок Unreal Engine 5.
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В целом мы наблюдаем те же самые элементы, применяемые энтузиастами в других «ремейках» культовых проектов. Засвеченное изображение, но при этом качественные текстуры, современные модели и прочие прелести игрового движка образца 2022 года. Внешний вид «протагониста», конечно, такой, будто его 40 раз оставляли на второй год, но не будем придираться к «мелочам».
Слухи о том, что Rockstar готовит официальную «переделку» Bully, гуляют по Сети уже несколько лет, однако дальше сомнительных заявлений пусть даже и от авторитетных инсайдеров ситуация пока не движется.