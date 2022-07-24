Кажется, мы знаем, кто ещё и чарт продаж на этой неделе возглавит.

На этой неделе любители игр получили возможность стать рыжим бездомным котиком и отправиться исследовать крайне неприветливый город будущего. Проект оказался невероятно популярным — настолько, что даже сами девелоперы вряд ли этого ожидали, так что теперь настало время пожинать плоды. Stray уже получала статус «самого желаемого» проекта среди пользователей Steam, затем по предзаказам ворвалась в тройку лидеров в чарте продаж, и вот, сегодня возглавила топ самых высокооценённых Steam-игр за текущий год по статистике портала Steam250.

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На сегодняшний день Stray довольствуется 98-процентным пользовательским рейтингом в Steam на основе без малого 37,5 тысяч отзывов. Важно понимать, что на портале Steam250 алгоритм учитывает не только саму оценку, но и количество отзывов, тем самым создавая некий средневзвешенный специальный рейтинг. Именно поэтому лидером стала Stray, а не условная PowerWash Simulator, которая также довольствуется 98-процентным рейтингом: у кошачьего приключения попросту в полтора с лишним раза больше отзывов.

С высокой долей вероятности можно утверждать, что сегодня вечером мы также узнаем, что Stray стала самой продаваемой игрой в Steam по итогам уходящей недели.

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Безусловно, мы прожили ещё только половину 2022 года, поэтому за последующие месяцы многое (если не всё) может измениться, но на текущий момент ситуация выглядит именно вышеуказанным образом.