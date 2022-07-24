На этой неделе любители игр получили возможность стать рыжим бездомным котиком и отправиться исследовать крайне неприветливый город будущего. Проект оказался невероятно популярным — настолько, что даже сами девелоперы вряд ли этого ожидали, так что теперь настало время пожинать плоды. Stray уже получала статус «самого желаемого» проекта среди пользователей Steam, затем по предзаказам ворвалась в тройку лидеров в чарте продаж, и вот, сегодня возглавила топ самых высокооценённых Steam-игр за текущий год по статистике портала Steam250.
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На сегодняшний день Stray довольствуется 98-процентным пользовательским рейтингом в Steam на основе без малого 37,5 тысяч отзывов. Важно понимать, что на портале Steam250 алгоритм учитывает не только саму оценку, но и количество отзывов, тем самым создавая некий средневзвешенный специальный рейтинг. Именно поэтому лидером стала Stray, а не условная PowerWash Simulator, которая также довольствуется 98-процентным рейтингом: у кошачьего приключения попросту в полтора с лишним раза больше отзывов.
С высокой долей вероятности можно утверждать, что сегодня вечером мы также узнаем, что Stray стала самой продаваемой игрой в Steam по итогам уходящей недели.
Безусловно, мы прожили ещё только половину 2022 года, поэтому за последующие месяцы многое (если не всё) может измениться, но на текущий момент ситуация выглядит именно вышеуказанным образом.