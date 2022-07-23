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Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Разработчики из студии Behaviour Interactive обновили свой ассиметричный сетевой экшен Dead by Daylight до версии 6.1.0, данный патч позиционируется как «новая эра» для проекта. Авторы поставили перед собой амбициозную задачу — сделать сбалансированной и приятной для всех игроков, вне зависимости от собранного опыта. Именно поэтому обновлённая версия Dead by Daylight может похвастаться сильно изменённым игровым процессом.

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Так, представители Behaviour Interactive перекроили темп происходящего, силы Убийц и балансировку перков. Теперь новая система прогрессии сокращает время, необходимое для развития персонажа, аж на 75 %.

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Также в обновлении есть архивная Книга «Разлад», которая позволяет разблокировать более 60 косметических предметов и амулетов из воспоминаний Мора, Хонаса и других. Сама Книга уже доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и даже Stadia.