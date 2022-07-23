Разработчики из студии Behaviour Interactive обновили свой ассиметричный сетевой экшен Dead by Daylight до версии 6.1.0, данный патч позиционируется как «новая эра» для проекта. Авторы поставили перед собой амбициозную задачу — сделать сбалансированной и приятной для всех игроков, вне зависимости от собранного опыта. Именно поэтому обновлённая версия Dead by Daylight может похвастаться сильно изменённым игровым процессом.
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Так, представители Behaviour Interactive перекроили темп происходящего, силы Убийц и балансировку перков. Теперь новая система прогрессии сокращает время, необходимое для развития персонажа, аж на 75 %.
Также в обновлении есть архивная Книга «Разлад», которая позволяет разблокировать более 60 косметических предметов и амулетов из воспоминаний Мора, Хонаса и других. Сама Книга уже доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и даже Stadia.