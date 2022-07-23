По Сети давно уже гуляют многочисленные слухи о проекте под названием Assassin’s Creed Rift. Насколько они реалистичны, вопрос открытый, однако авторитетный инсайдер и по совместительству журналист Bloomberg Джейсон Шрайер уверен, что данный проект вполне себе существует и, более того, был отложен до весны 2023 года.
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Информацию Шрайеру передали его «надёжные источники», которые сообщают, что времени на создание Rift просто в обрез, поэтому отвечающему за проект коллективу Ubisoft Bordeaux удалось убедить головной офис компании в необходимости предоставить разработчикам больше этого самого ценного в жизни ресурса.
Вообще, новости касательно франшизы Assassin’s Creed последнее время базируются исключительно на слухах, что, конечно, не может не вызывать тревоги и просто неприятного чувства игнорирования со стороны Ubisoft.
По слухам, Assassin’s Creed Rift в плане времени действия будет примерно соответствовать Assassin’s Creed Valhalla, а играть мы в ней будем за протоассасина Басима ибн Исхака, с которым мы в уже познакомились в «Вальгалле».