Игра хорошая, но не шибко популярная.

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Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Разработчики из студии Pendulo совместно с издательством Microids определились с датой выхода приключенческого триллера Alfred Hitchcock — Vertigo на консолях. По такому случаю, как это часто бывает, был представлен отдельный трейлер.

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Проект, авторы которого вдохновлялись одноимённым фильмом Альфреда Хичкока, вышел на ПК ещё в 2021 году. Alfred Hitchcock — Vertigo рассказывает историю писателя Эда Миллера. Его автомобиль упал в каньон, но вот ведь беда: на месте аварии никого больше не нашли. Писатель уверен, что вместе с ним находились его жена и дочь. После аварии главный герой начал страдать от головокружений, поэтому вынужден был обратиться к психотерапевту, чтобы прояснить ситуацию и разобраться в себе.

Параллельно с анонсом даты выхода на консолях, авторы также представили лимитированное издание триллера, которое выйдет на физических носителях. Покупатели такой коробки получат не только копию игры, но также артбук (в цифровом и физическом виде) и саундтрек.

«Ведите расследование внутри человеческого разума и приготовьтесь сделать страшное открытие: правда порой бывает хуже безумия.

Погрузитесь в игру с захватывающим сюжетом, которая отдаёт дань уважения визуальным и сценарным приемам жанра триллеров.

Ведите расследование с точки зрения трех персонажей: каждый из них может рассказать свою историю.

Исследуйте несколько временных линий, чтобы взглянуть на события с разной перспективы и отделить реальность от обманчивых воспоминаний».

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Релиз Alfred Hitchcock — Vertigo на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch должен состояться 27 сентября в Европе и 4 октября в Северной Америке. Игра выйдет одновременно как в цифре, так и на физических носителях. Напомним, на ПК триллер Alfred Hitchcock — Vertigo продаётся в Steam, GOG и Epic Games Store. В магазине Valve у него есть 81 % положительных отзывов из 117 написанных.