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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Larian начала приглашать игроков протестировать второй и третий акты Baldur’s Gate 3, которых нет в раннем доступе
Для этого нужно ехать в офис разработчиков.
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Разработчики из бельгийской студии Larian начали приглашать игроков на тестирование второго и третьего актов ожидаемой ролевой игры Baldur’s Gate 3, соответствующий раздел записи на тестирование появился на официальном сайте. Есть только один важный нюанс — для участия в тестировании нужно обязательно находиться в офисе разработчиков.

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Представители Larian пояснили, что участники тестирования будут помогать команде разработки доводить всё до совершенства, получив доступ ко второму и третьему актам. Ранее эти большие куски игры не показывались публике, в раннем доступе доступа к ним нет (простите за тавтологию).

Для участия в тестировании Baldur’s Gate 3 геймерам нужно будет подписать соглашение о неразглашении и отправиться в один из офисов Larian. На изучение игры дадут как минимум один полный рабочий день. Тестирование будет проходить в четырёх офисах Larian: Гент (Бельгия), Квебек (Канада), Барселона (Испания) и Селангор (Малайзия).

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Также девелоперы уточнили, что речь не идёт о привычной работе тестировщиков — подопечные Свена Винке просто хотят узнать общие впечатления игроков, ничего более. Сам факт открытия записи на изучение второго и третьего актов означает, что они готовы и находятся в играбельном состоянии. Ранее Larian Studios заявляла, что работа над контентом Baldur’s Gate 3 находится в завершающей стадии. До конца 2022 года студия приступит к полировке (что, видимо, и началось), а сам релиз намечен на начало будущего года.

#larian studios #baldurs gate 3
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Анатолий Павлюшин
18:37
Это норм. Плитка бывает разных размеров. На полу клал керамогранит, 2 мм гулял.
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Анатолий Павлюшин
18:36
Пишешь бред. Затирку не наносят тонким слоем. Она должна занимать 2/3 шва. А у тебя там уже цемент везде.
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
Asmodeus
18:35
Чтоб не было соблазна помайтить? А сильно хочется?
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Sheshenbet
18:31
Ну вот значит будет куда класть герметик или затирку. Можно вообще зашпаклевать и покрасить.
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
Asmodeus
18:30
Что-то цвет какой-то подозрительно гомосячий.
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
Sheshenbet
18:29
Клей на основе цемента пропускает влагу, т.е. неводостойкий. Нужно защищать клей от воды чтобы со временем он не отлетел.
Неудачная попытка собрать две системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719
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AnnoDomini14
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