Для этого нужно ехать в офис разработчиков.

Разработчики из бельгийской студии Larian начали приглашать игроков на тестирование второго и третьего актов ожидаемой ролевой игры Baldur’s Gate 3, соответствующий раздел записи на тестирование появился на официальном сайте. Есть только один важный нюанс — для участия в тестировании нужно обязательно находиться в офисе разработчиков.

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Представители Larian пояснили, что участники тестирования будут помогать команде разработки доводить всё до совершенства, получив доступ ко второму и третьему актам. Ранее эти большие куски игры не показывались публике, в раннем доступе доступа к ним нет (простите за тавтологию).

Для участия в тестировании Baldur’s Gate 3 геймерам нужно будет подписать соглашение о неразглашении и отправиться в один из офисов Larian. На изучение игры дадут как минимум один полный рабочий день. Тестирование будет проходить в четырёх офисах Larian: Гент (Бельгия), Квебек (Канада), Барселона (Испания) и Селангор (Малайзия).

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Также девелоперы уточнили, что речь не идёт о привычной работе тестировщиков — подопечные Свена Винке просто хотят узнать общие впечатления игроков, ничего более. Сам факт открытия записи на изучение второго и третьего актов означает, что они готовы и находятся в играбельном состоянии. Ранее Larian Studios заявляла, что работа над контентом Baldur’s Gate 3 находится в завершающей стадии. До конца 2022 года студия приступит к полировке (что, видимо, и началось), а сам релиз намечен на начало будущего года.