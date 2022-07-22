Вышедший в конце 2020 года приключенческий боевик Immortals Fenyx Rising, быть может, и не хватал звёзд с неба, но свою верную аудиторию поклонников всё же сколотил. Как следствие, в Ubisoft рассматривают идею расширения данной игры до полноценной франшизы. В детали в компании пока не вдаются, но для таких ситуаций у нас всегда есть инсайдеры, готовые в любой день поведать «секретную» информацию.
реклама
В частности, журналист VentureBeat Джефф Грабб со ссылкой на свои источники сообщает, что Ubisoft уже работает над новой частью Immortals Fenyx Rising, однако с точки зрения сюжета проект будет представлять собой, скорее, ответвление франшизы, чем полноценное прямое продолжение. Насколько известно Граббу, действие новинки развернётся в мире, при создании которого разработчики вдохновлялись полинезийской культурой, а играть мы вновь будем за одного из мифологических героев.
Важно помнить, что Грабб нередко ошибается в своих инсайдерских сведениях, поэтому стопроцентной веры ему, в отличие от тех же Тома Хендерсона и Джейсона Шрайера, быть не может. Как бы то ни было, звучит утечка вполне правдоподобно.