Вероятно, игра отправит нас в Полинезию.

Вышедший в конце 2020 года приключенческий боевик Immortals Fenyx Rising, быть может, и не хватал звёзд с неба, но свою верную аудиторию поклонников всё же сколотил. Как следствие, в Ubisoft рассматривают идею расширения данной игры до полноценной франшизы. В детали в компании пока не вдаются, но для таких ситуаций у нас всегда есть инсайдеры, готовые в любой день поведать «секретную» информацию.

реклама

В частности, журналист VentureBeat Джефф Грабб со ссылкой на свои источники сообщает, что Ubisoft уже работает над новой частью Immortals Fenyx Rising, однако с точки зрения сюжета проект будет представлять собой, скорее, ответвление франшизы, чем полноценное прямое продолжение. Насколько известно Граббу, действие новинки развернётся в мире, при создании которого разработчики вдохновлялись полинезийской культурой, а играть мы вновь будем за одного из мифологических героев.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3060 за копейки в Регарде, смотри Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Цены RTX 3090 идут к 100 тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри <b>3050 MSI Ventus дешевле 30 тр </b> 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Важно помнить, что Грабб нередко ошибается в своих инсайдерских сведениях, поэтому стопроцентной веры ему, в отличие от тех же Тома Хендерсона и Джейсона Шрайера, быть не может. Как бы то ни было, звучит утечка вполне правдоподобно.