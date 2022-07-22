Игру теперь можно купить в составе Complete Edition.

Тактическая стратегия Phoenix Point от создателя оригинальной X-Com получила заключительное крупное обновление с некоторым контентом. Игра с выходом апдейта обзавелась поддержкой «Мастерской Steam», а также набором обликов для солдат. В последнем случае речь идёт не о новом контенте, а некогда эксклюзивных скинах с консолей PlayStation и Xbox.

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Финальный апдейт также немного изменил схему реализации стратегии Phoenix Point — теперь её также можно купить в составе издания Complete Edition, куда входят все шесть дополнений. Что до самих «допов», то это наборы новых заданий, противников, транспорта, оружия и даже геймплейных изменений.

Авторы Phoenix Point посчитали нужным упомянуть тот факт, что количество игроков Phoenix Point превысило один миллион. Здесь учитываются данные не только на ПК, но также с Playstation, Xbox, Stadia и даже Game Pass.

Phoenix Point перенимает все основные геймплейные механики классической X-Com, а также дилогии современных XCOM. Если кто-то до сих пор не в курсе, то мы имеем дело с комплексной стратегий, в которой возня с прокачкой базы и набором бойцов регулярно сменяется вылазками на поле брани с пошаговыми боями.

«Землю захватили. Мутация инопланетной угрозы подвергает опасности остаток человеческого рода. И только Проект Феникс, секретная организация лучших учёных и самых смелых солдат, может отразить нападение и предотвратить неизбежное. Они ждут ваших указаний. Открывайте и развивайте новые технологии, исследуйте опустошенный мир, стройте базы, управляйте ресурсами и доминируйте на поле боя», — гласит официальное описание к игре.

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Phoenit Point доступна в Steam с 3 декабря 2020 года, за это время стратегия набрала 72 % положительных отзывов из более 3 тысяч написанных.