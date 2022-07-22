Аналогичное мнение разделяют все геймеры. Так что удивительного здесь мало.

В начале этого месяца Ubisoft наконец-то — спустя пять лет мучений — огласила точную дату выхода своего пиратского экшена Skull & Bones. Проект поступит в продажу 8 ноября, а в начале сентября нас ждёт масштабное мероприятие от Ubisoft, где компания помимо всего прочего также поведает дополнительные подробности о данном многострадальном творении своего сингапурского подразделения.

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И хотя для многих публикация долгожданной информации стала лучиком надежды на лучшее, сами разработчики Skull & Bones оптимизма в отношении собственного проекта не разделяют. Как сообщает издание Kotaku со ссылкой на беседы с членами команды разработки, в Skull & Bones откровенно недостаёт глубины игрового процесса, и в целом проект не может предложить игрокам ничего нового и интересного. Почему так получилось, собеседники Kotaku не уточняют, что, впрочем, вполне естественно: простой работяга-девелопер решений не принимает, а делает то, что ему поручено.

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Дополнительно Kotaku сообщает, что одной из игр в рамках платформы Assassin’s Creed Infinity станет проект, действие которого развернётся в Японии. Недавно, напомним, инсайдеры всех мастей соревновались в знании географии, перечисляя многие возможные локации как место действия следующей части франшизы про свободолюбивых ребят в капюшонах.