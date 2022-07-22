Как и многие другие рассчитанные на долгие годы жизни игры-сервисы, Roblox постепенно морально устаревает, а её разработчики периодически проводят косметический ремонт. Свежее обновление проекта целиком и полностью нацелено именно на это: графическое усовершенствование игры, дабы она сохраняла привлекательность в первую очередь для новых пользователей.
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По словам разработчиков, крупное обновление затронуло все игровые текстуры, в результате чего общее качество картинки в Roblox многократно усовершенствовалось. Также девелоперы немного поработали со светом и поделились планами на будущее. В частности, авторы хотят обеспечить окружению в Roblox интерактивность и следование законам физики. Например, деревянные предметы будут загораться от высокой температуры, а дождь — приводить к образованию луж и просачиванию в щели между конструкциями. Так что в перспективе Roblox станет не просто симпатичнее, но ещё и гораздо реалистичнее с точки зрения физики.
Roblox представляет собой песочницу, в которой игроки сами создают себе способы развлечения. Проект невероятно популярен, и ещё два года назад принёс своим создателям свыше двух миллиардов долларов.