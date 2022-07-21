При просмотре главное не уснуть, рухнув головой на клавиатуру.

До выхода дополнения Montana для American Truck Simulator надо ещё дожить в добром здравии — сроками его сдачи в релиз разработчики из SCS Software традиционно не делятся, заставляя геймеров ждать годами, но это не мешает девелоперам демонстрировать новые кадры игрового процесса. Сегодня разработчики опубликовали крайне продолжительный видеоролик, в рамках которого мы за рулём нашей фуры путешествуем по этому расположенному на северо-западе США «Штату сокровищ».

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Дополнение было представлено уже совсем неприличное время назад, однако с тех пор нам только показали несколько записей геймплея без каких бы то ни было важных анонсов. В любом случае, рано или поздно релиз состоится, и тогда контентное наполнение American Truck Simulator значительно возрастёт, полностью оправдав долгое ожидание.