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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы American Truck Simulator показали геймплей дополнения со штатом Монтана
При просмотре главное не уснуть, рухнув головой на клавиатуру.
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До выхода дополнения Montana для American Truck Simulator надо ещё дожить в добром здравии — сроками его сдачи в релиз разработчики из SCS Software традиционно не делятся, заставляя геймеров ждать годами, но это не мешает девелоперам демонстрировать новые кадры игрового процесса. Сегодня разработчики опубликовали крайне продолжительный видеоролик, в рамках которого мы за рулём нашей фуры путешествуем по этому расположенному на северо-западе США «Штату сокровищ».

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Дополнение было представлено уже совсем неприличное время назад, однако с тех пор нам только показали несколько записей геймплея без каких бы то ни было важных анонсов. В любом случае, рано или поздно релиз состоится, и тогда контентное наполнение American Truck Simulator значительно возрастёт, полностью оправдав долгое ожидание.

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