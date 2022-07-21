Умопомрачительные цифры.

Аналитическая фирма Sensor Tower, частенько становящаяся источником ценной информации касательно финансовых успехов тех или иных видеоигр, поделилась сведениями о выручке League of Legends Wild Rift. Игра вышла в свет в начале 2021 года по всему миру, и вот, спустя шестнадцать месяцев ей удалось заработать 505 миллионов долларов.

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Наибольшей популярности League of Legends Wild Rift добилась в Китае, где проект издаётся и управляется местным игровым гигантом Tencent. Китайские геймеры ответственны за 72,2 % всего заработка League of Legends Wild Rift. На втором месте с 6,8 % расположились США, на третьем с 3,7 % — Южная Корея.

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Удивительного в данной статистике немного: Riot Games изначально создавала League of Legends Wild Rift с расчётом на китайский игровой рынок, в котором исторически наиболее популярной платформой стали мобильные устройства. В перспективе игру намереваются добавить и на стационарные консоли, но случится это ещё нескоро. А о PC-версии, учитывая наличие оригинальной League of Legends, даже и речи не идёт.