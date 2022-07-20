Разработчики Into the Breach обновили свой проект для ПК и Nintendo Switch, преобразовав его в версию Advanced Edition. Помимо этого, игру теперь можно выпускать на Android и iOS — для этого сценария у пользователя должна быть подписка на Netflix. Пользователям мобильных устройств будет доступен весь контент особого издания.
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Обновлённая версия Into the Breach содержит в себе следующий контент:
- самый высокий уровень сложности;
- новая музыка композитора Бена Пранти;
- новые враги, боссы и миссии;
- новые пилоты и способности пилотов;
- пять новых отрядов мехов и новые виды оружия.
Напомним, оригинальная версия Into the Breach поступила в продажу ещё в 2018 году, а до конца текущего года должно выйти физическое издание для консоли Nintendo Switch.