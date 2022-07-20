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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Стратегия Into the Breach получила важное обновление Advanced Edition
Куча контента, как обычно.
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Разработчики Into the Breach обновили свой проект для ПК и Nintendo Switch, преобразовав его в версию Advanced Edition. Помимо этого, игру теперь можно выпускать на Android и iOS — для этого сценария у пользователя должна быть подписка на Netflix. Пользователям мобильных устройств будет доступен весь контент особого издания.

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Обновлённая версия Into the Breach содержит в себе следующий контент:

  • самый высокий уровень сложности;
  • новая музыка композитора Бена Пранти;
  • новые враги, боссы и миссии;
  • новые пилоты и способности пилотов;
  • пять новых отрядов мехов и новые виды оружия.

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Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

Напомним, оригинальная версия Into the Breach поступила в продажу ещё в 2018 году, а до конца текущего года должно выйти физическое издание для консоли Nintendo Switch.

#into the breach
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Сейчас обсуждают

Аналоговнет
15:50
это всё игры теоретиков, лучше не лезть туда
Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
Муж_ЗАГЛOTA
15:48
ШЕША об этом пару недель назад писал и как обычно СЛИЛСЯ мамкин майнер и БОЕЦ :D
Криптозима рядом – рост цен на Биткоин и Эфир вызван спекуляциями, а майнеры распродают накопления
Зеновий Радеонович
15:46
Откуда дровишки о последовательном чтении в играх? Игра дергает файлы из разных областей диска. Даже чисто логически при телепортах в открытых мирах будет случайное чтение.
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Chimbal
15:45
"CPU-z - бенчмарк? что вы курите?" - Внимательно прочти в конце статьи "для особо одаренных", посмотри на официальный ресурс CPUID, и осознай какую глупость только что написал, или не осознавай и прод...
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Аналоговнет
15:44
там сказано не точно, Т.М. это среда, а давление в среде это т.н. гравитация. т.е. одно невозможно без другого. перепады давления среды ощущаются человеком как гравитация (притяжение)
Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
SANEKS
15:44
Кодировку смени.
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
SANEKS
15:44
CPU-Z - мерило производительности только 95% нынешних комментаторов и авторов статей на данном ресурсе.
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
Сергей Лебедев
15:43
Ну так вот и я думаю что темная материя это выдумка,но в татье о ней сказано что она держит галактики от развала.
Святой Грааль физики: Краткая история бозона Хиггса
Archont
15:43
Так и вижу как владелец Соляриса пересаживается на Гранту без подушек, АБС и кондея, чтобы сэкономить 3000 рублей в год.
В России предлагают отменить транспортный налог для покупателей отечественных автомобилей
SANEKS
15:41
CPU-z - бенчмарк? что вы курите? Внутри утилитки для просмотра параметров системы есть "калькулятор" который показывает попугаи и это сразу стали называть бенчмарком?треш!
Предвзятый бенчмарк: Как CPU-Z начал занижать результаты процессорам AMD Ryzen
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