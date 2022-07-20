Куча контента, как обычно.

Разработчики Into the Breach обновили свой проект для ПК и Nintendo Switch, преобразовав его в версию Advanced Edition. Помимо этого, игру теперь можно выпускать на Android и iOS — для этого сценария у пользователя должна быть подписка на Netflix. Пользователям мобильных устройств будет доступен весь контент особого издания.

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Обновлённая версия Into the Breach содержит в себе следующий контент:

самый высокий уровень сложности;

новая музыка композитора Бена Пранти;

новые враги, боссы и миссии;

новые пилоты и способности пилотов;

пять новых отрядов мехов и новые виды оружия.

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Напомним, оригинальная версия Into the Breach поступила в продажу ещё в 2018 году, а до конца текущего года должно выйти физическое издание для консоли Nintendo Switch.