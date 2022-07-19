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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Cyberpunk 2077 стала самой покупаемой игрой в России по итогам первого полугодия 2022-го
Речь идёт только о розничных продажах.
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Аналитическая компания GfK Entertainment, регулярно составляющая различные топы продаж в разных сферах и областях развлечений, опубликовала любопытный отчёт по розничным продажам за первые шесть месяцев 2022 года в Европе. Самым популярным проектам в этом регионе стала Pokemon Legends: Arceus, не смотря на тот факт, что он вышел только на Nintendo Switch.

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Указанная ролевая игра про покемонов оказалась самой востребованной в одиннадцати странах из девятнадцати рассматриваемых стран. На втором месте по популярности в Европе оказалась Horizon Forbidden West, а на третьем месте — FIFA 22.

Своего рода исключения их правил по регионам тоже наблюдаются. Например, Elden Ring стала самой популярной игрой в Финляндии и Швеции, а в России первое место внезапно заняла Cyberpunk 2077.

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Напомним, разработкой и изданием игры занималась CD Projekt — та самая, которая ещё в марте текущего года прекратила продажи своих игр в России и Беларуси, а также частенько игнорирует запросы пользователей из двух стран в службу поддержки магазина GOG.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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