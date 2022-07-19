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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, Rockstar готовится к началу активной разработки GTA 6
Компании внезапно понадобилась целая армия новых сотрудников.
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В начале этого года Rockstar официально подтвердила, что приступила к работе над следующей частью Grand Theft Auto. Пока что проект находится в стадии препродакшена, и говорить о нём толком нечего, однако внимательные посетители сайта компании пришли к выводу, что, похоже, новая часть культовой серии скоро перейдёт в фазу активного производства.

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На данную мысль геймеров, а затем и журналистов, натолкнул тот факт, что Rockstar резко нарастила масштабы найма сотрудников. Если ранее перечень вакансий состоял примерно из 150—160 пунктов, то на днях увеличился наполовину, достигнув 227 пунктов. Компании необходимы программисты, аниматоры игрового процесса, тестировщики, программисты физики, а также художники и создатели 3D-моделей. Иными словами, Rockstar ищет людей для создания проекта фактически с нуля.

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Безусловно, из данной информации автоматически не следует, что сотрудники требуются именно для работы над следующей GTA, однако, по мнению журналистов, масштабы «охоты за головами» подразумевают, что готовящийся проект планируется исполинским. И кроме GTA никакая другая серия из числа принадлежащих Rockstar не может сгодиться на эту роль.

#rockstar games
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