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Новости Software Алексей Сычёв
Twitter настаивает, что Илон Маск затягивает судебный процесс с целью развала сделки
В этом случае он может сослаться на банальное отсутствие денег.
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Намеченное на сегодня первичное слушание по иску Twitter против Илона Маска (Elon Musk), как поясняет Bloomberg, едва было не сорвалось, поскольку судья заболела коронавирусом, но симптомы оказались лёгкими, в результате чего было решено провести заседание суда в дистанционном формате с использованием видеоконференцсвязи.

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Источник изображения: Getty Images

Представители Twitter подали ходатайство о максимально быстром рассмотрении дела, поскольку каждый день промедления в сложившейся ситуации наносит компании существенный ущерб, капитализация снижается, а Илон Маск продолжает подливать масло в огонь, используя для этого социальную сеть, мажоритарным акционером которой он остаётся.

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Его доводы о доле сомнительных учётных записей в Twitter считают абстрактным набором слайдов в PowerPoint, но миллиардер готовится подать встречный иск против компании, и сейчас настаивает о начале судебных заседаний не ранее февраля следующего года. По мнению представителей Twitter, тем самым Маск преследует цель лишиться кредитного финансирования для покупки активов социальной сети, поскольку получить средства он может только до апреля следующего года, а при начале судебного разбирательства в феврале оно вряд ли успеет завершиться к апрелю. В этом случае Маск не сможет купить Twitter, даже если суд заставит его сделать это, поскольку у миллиардера просто не хватит свободных средств на завершение сделки.

#илон маск #twitter #сделка #судебное разбирательство
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