Сколько таких аналогов мы уже знаем?

«Сбер» занят разработкой своего аналога китайской социальной сети с вертикальными видео TikTok — об этом сообщают журналисты издания «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Сервис коротких видео Chipz позволит пользователям создавать ролики, используя встроенные шаблоны, библиотеку музыки, контент из кино и так далее. Предварительный запуск приложения намечен на сентябрь текущего года.

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В Telegram-канале CHIPZ Creators для авторов контента размещена презентация нового сервиса. Там говорится, что сервис позиционируется как полный аналог TikTok с каталогом контента, соцсетью и видеоредактором.

В разработке у «Сбера» также находится сервис «Панч», который во многом копирует наработки TikTok, но позиционируется его авторами как «мобильная студия» для создания и продвижения музыки. Сервис предложит пользователям доступ к библиотеке битов, аудиоэффектов и алгоритму на основе нейросети для генерации текстов песен. Предварительный (он же «мягкий») запуск сервиса «Панч» состоялся ещё 14 марта, а полноценный выход приложения должен состояться в конце июля.

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Разработка приложения Chipz была поручена ООО «ЕСН» ещё в феврале прошлого года. Командой руководят выходцы из «Газпром-медиа» и «Яндекс.Дзена».