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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Сбер» разрабатывает собственный аналог TikTok
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«Сбер» занят разработкой своего аналога китайской социальной сети с вертикальными видео TikTok — об этом сообщают журналисты издания «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Сервис коротких видео Chipz позволит пользователям создавать ролики, используя встроенные шаблоны, библиотеку музыки, контент из кино и так далее. Предварительный запуск приложения намечен на сентябрь текущего года.

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В Telegram-канале CHIPZ Creators для авторов контента размещена презентация нового сервиса. Там говорится, что сервис позиционируется как полный аналог TikTok с каталогом контента, соцсетью и видеоредактором.

В разработке у «Сбера» также находится сервис «Панч», который во многом копирует наработки TikTok, но позиционируется его авторами как «мобильная студия» для создания и продвижения музыки. Сервис предложит пользователям доступ к библиотеке битов, аудиоэффектов и алгоритму на основе нейросети для генерации текстов песен. Предварительный (он же «мягкий») запуск сервиса «Панч» состоялся ещё 14 марта, а полноценный выход приложения должен состояться в конце июля.

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Разработка приложения Chipz была поручена ООО «ЕСН» ещё в феврале прошлого года. Командой руководят выходцы из «Газпром-медиа» и «Яндекс.Дзена».

#отечественное по #сбер #chipz #панч
3
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forked mountain
19:35
Разве дело в по, ценность этих серверов в контенте со всех уголков мира, локальный сервис разве что в Китае возможен, а для любой другой страны это тухлое болотце. Деньги на ветер.
«Сбер» разрабатывает собственный аналог TikTok
Test Test
19:34
Сделали, рутуб называется.
«Сбер» разрабатывает собственный аналог TikTok
Зеновий Радеонович
19:34
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