Так уж сложилось, что просьбы и предупреждения на западные сервисы и социальные сети, промышляющие крайне избирательной поддержкой информации касательно известных болезненных сегодня тем, не действуют. В результате чего приходится применять более жёсткие меры: сегодня, в частности, мировой суд Таганского района Москвы признал Google виновной в повторном нарушении ограничения доступа к запрещённым материалам (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ). Об оглашении соответствующего решения суда рапортует «Интерфакс».
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В качестве меры наказания на Google LLC был наложен штраф в размере 21 770 392 317 (двадцать один миллиард семьсот семьдесят миллионов триста девяносто две тысячи триста семнадцать) рублей, что соответствует десяти процентам от годовой выручки компании в России.
Это уже второй крупный штраф, который обязуют оплатить Google LLC. В декабре на компанию уже накладывали 7,2-миллиардный штраф за отказ удалять запрещённую на территории Российской Федерации информацию.
В начале лета российское подразделение Google подало иск о банкротстве после ареста счёта для принудительного взыскания оборотного штрафа. Что компания будет делать с новым, многократно более крупным штрафом, неизвестно. Исполнять требования российского законодательства в компании, очевидно, не собираются, иначе бы уже давно это сделали. Дальнейшая судьба Google в России выглядит весьма блёкло, в чём очень сильно хотелось бы ошибиться.