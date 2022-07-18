Всего на девять дней, если что.

Разработчики из студии OverBorder совместно с издательством Team17 сообщили, что их мрачный ролевой экшен Thymesia не выйдет в ранее оговоренные сроки. Перенос релиза получился не критичный, ведь игра выйдет не 9, а 18 августа. Изначально, напомним, данный проект планировали и вовсе выпустить 7 декабря прошлого года.

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Представители студии OverBorder в своём официальном сообщении отмечают, что на перенос релиза в этот раз повлияли игроки, успевшие познакомиться с демоверсией. Желая сделать Thymesia максимально качественной игрой, девелоперы справедливо предположили, что эти дополнительные несколько дней позволят им внести нужные изменения и правки, о которых просили игроки на разных платформах.

Напомним, Thymesia — это ролевой экшен, авторы которого вдохновлялись Souls-подобными проектами. Ключевая особенность проекта от OverBorder — тщательно продуманная система болезнетворного оружия. Главным героем проекта будет таинственный Корвус, которому предстоит выживать в королевстве, где свирепствует смерть. Алхимия была в королевстве волшебным снадобьем от всех болезней, но в какой-то момент правительство решает ограничить использование магии, что привело к катастрофическим последствиям.

«Судьба всего Гермеса лежит в руках Корвуса. В глубинах его утраченной памяти кроется ключ к причинам катастрофы. Спасти королевство можно, лишь собрав все кусочки головоломки, но с каждым открытым воспоминанием тайн становится только больше. Уничтожайте жутких боссов, чтобы завладеть чумным оружием и использовать в качестве оружия самих тварей. Только отплатив противникам их же монетой, можно выжить, когда за каждым углом разоренного королевства поджидают новые ужасы», — гласит официальное описание к игре в Steam.

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Thymesia выйдет не только на ПК, но также на PS5, Xbox Series X и S.