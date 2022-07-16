Наслаждаемся новым Dead Space.

Глен Скофилд вместе со своим коллективом Striking Distance нечасто радуют нас публикациями интересных новостей касательно своего нового хоррора The Callisto Protocol, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. А есть немного: журналисты издания Game Informer немного побеседовали со Скофилдом и сопроводили получившееся интервью видеорядом из свежих кадров проекта.

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Стоит отметить, что The Callisto Protocol по многим параметрам является духовным наследником Dead Space: здесь и космический сеттинг, и различные чудовища, и расчленёнка, и даже главный герой своим внешним видом и анимацией похожий на Айзека Кларка.

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Хорошо это плохо — вопрос двоякий. С одной стороны, улетучивается чувство новизны, поскольку всё это мы уже видели; с другой, ностальгия по атмосфере Dead Space способна сотворить чудеса. Релиз The Callisto Protocol, напомним, запланирован на 2 декабря на всех актуальных платформах.