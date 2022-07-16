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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Немного свежего геймплея The Callisto Protocol в видеоинтервью с Гленом Скофилдом
Наслаждаемся новым Dead Space.
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Глен Скофилд вместе со своим коллективом Striking Distance нечасто радуют нас публикациями интересных новостей касательно своего нового хоррора The Callisto Protocol, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. А есть немного: журналисты издания Game Informer немного побеседовали со Скофилдом и сопроводили получившееся интервью видеорядом из свежих кадров проекта.

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Стоит отметить, что The Callisto Protocol по многим параметрам является духовным наследником Dead Space: здесь и космический сеттинг, и различные чудовища, и расчленёнка, и даже главный герой своим внешним видом и анимацией похожий на Айзека Кларка.

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Хорошо это плохо — вопрос двоякий. С одной стороны, улетучивается чувство новизны, поскольку всё это мы уже видели; с другой, ностальгия по атмосфере Dead Space способна сотворить чудеса. Релиз The Callisto Protocol, напомним, запланирован на 2 декабря на всех актуальных платформах.

#the callisto protocol #striking distance
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