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Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск призывает суд не спешить с рассмотрением дела по покупке Twitter
То есть, подождать до февраля, и только потом спешить.
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Как отмечает CNBC, адвокаты Илона Маска (Elon Musk) обратились в суд Делавэра, который рассматривает арбитражные споры, с просьбой не рассматривать дело о покупке Twitter в ускоренном порядке, как того требуют представители этой компании. Последние рассчитывают, что разбирательство продлится от двух до шести месяцев, и в идеале вердикт суда может быть вынесен до 25 октября, когда истекает срок действия апрельского соглашения между Илоном Маском и Twitter.

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Источник изображения: Reuters

По мнению представителей Маска, его оппоненты целенаправленно спешат с рассмотрением дела после двухмесячного затягивания подготовки к сделке, чтобы скрыть правду о количестве сомнительных учётных записей в Twitter. Как считают Маск и его команда, на изучение подобной информации уйдут многие месяцы, а потому они предлагают провести заседание суда не ранее 13 февраля 2023 года. Кстати, если разбирательство затянется до конца апреля, то сам Маск потеряет возможность привлечь необходимые ему кредитные средства для покупки активов Twitter – последним рубежом в этом случае является апрель следующего года.

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Руководство Twitter, которое настаивает на принуждении Маска к покупке активов компании на оговорённых в апреле условиях, убеждено в своей победе, а потому обратилось к акционерам с просьбой одобрить сделку на изначальных условиях в ходе предстоящего голосования, пока не назначив дату для его проведения.

#илон маск #twitter #сделка #судебное разбирательство
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