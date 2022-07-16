Разработчики из студии Coin Crew Games совместно с издательством Skybound Games сообщили о выходе головоломки Escape Academy. Данный проект представляет собой набор квестов в духе «побег из комнаты», он вышел на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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В игре Escape Academy игрок оказывается новоприбывшим исследователем, который очутился в Академии побега. Это школа, где талантливых учеников готовят стать лучшими мастерами по побегам. Для получения столь уважаемого звания необходимо пройти более дюжины хорошо спланированных комнат, спроектированных реальными экспертами в области побегов из помещений. Вроде, поверхностное и смешное описание, но, кажется, оно тут к месту.
Проходить Escape Academy можно как в одиночном режиме, так и в кооперативе на двоих игроков. В последнем случае речь идёт об игре по Интернету, локальной сети или даже на разделённом экране.