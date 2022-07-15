Игра выходит уже 9 августа.

3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке

Разработчики из Two Point Studios совместно с издательством SEGA опубликовали новый трейлер юмористического симулятора университета Two Point Campus, посвящённый основным особенностям грядущего проекта.

реклама

Авторы показали разные факультеты, процесс обучения с практическими занятиями (а они тут максимально забавные и необычные), способы развлечения студентов и многое другое.

«Постройте университет своей мечты в Two Point Campus, эксцентричном симуляторе от создателей Two Point Hospital. Стройте, нанимайте сотрудников и управляйте учебным заведением с необычайными курсами. Стройте библиотеки, нанимайте лучших эксцентричных профессоров и безумных учёных, добавляйте в расписание самые интересные курсы и наблюдайте, как раскрывается академический потенциал ваших студентов!» — гласит официальное описание к игре в Steam.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3080 Ti дешевле 100 тр в XPERT.RU 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Two Point Campus поступит в продажу 9 августа на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.