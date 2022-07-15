Разработчики из Two Point Studios совместно с издательством SEGA опубликовали новый трейлер юмористического симулятора университета Two Point Campus, посвящённый основным особенностям грядущего проекта.
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Авторы показали разные факультеты, процесс обучения с практическими занятиями (а они тут максимально забавные и необычные), способы развлечения студентов и многое другое.
«Постройте университет своей мечты в Two Point Campus, эксцентричном симуляторе от создателей Two Point Hospital. Стройте, нанимайте сотрудников и управляйте учебным заведением с необычайными курсами. Стройте библиотеки, нанимайте лучших эксцентричных профессоров и безумных учёных, добавляйте в расписание самые интересные курсы и наблюдайте, как раскрывается академический потенциал ваших студентов!» — гласит официальное описание к игре в Steam.
Two Point Campus поступит в продажу 9 августа на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.