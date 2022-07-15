Ну, если все страны на свете перебрать, то одна из них точно окажется правильным вариантом.

По какой-то трудно понятной причине Assassin’s Creed продолжает будоражить умы инсайдеров и публикаторов различных слухов. Причём до такой степени, что различные инсайдеры дают совершенно разные показания. Так, на днях один из YouTube блогеров заявил, что следующая часть Assassin’s Creed отправит нас в Центральную Америку времён расцвета империи ацтеков, затем журналист Bloomberg Джейсон Шрайер заявил, что на самом деле действие новинки развернётся в Багдаде. И вот, теперь журналист VentureBeat Джефф Грабб публикует третий вариант — Япония.

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По сведениям Грабба, японский сеттинг может стать частью платформы Assassin’s Creed Infinity, которую собираются использовать как своеобразный «хаб» для будущих проектов во франшизе. Какая эпоха станет сеттингом, не уточняется, но логично будет предположить, что игру отправят в имперскую Японию до Реставрации Мэйдзи — с самураями, сёгунами и прочими атрибутами популяризованной японской культуры.

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Скорее всего, всё тайное станет явным в сентябре, когда Ubisoft проведёт специальное мероприятие, посвящённое своим будущим проектам.