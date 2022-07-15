Сегодня в «жизни» God of War Ragnarok наступил важный момент — начало предварительных заказов. Хотя в современном мире в данном действии смысла чуть больше, чем абсолютно никакого, некоторые геймеры всё же изъявляют желание «поддержать разработчика», попутно получая возможность приступить к прохождению сразу в момент открытия доступа к игре.
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И хотя формально в России без лишних телодвижений приобретать игры в PlayStation Store в результате недальновидной политики Sony больше нельзя, но при желании, воспользовавшись поиском, страничку God of War Ragnarok разыскать всё же можно. Там-то и выяснится, что новинку в России в версии для PlayStation 5 оценили в 5 499 рублей и 6 199 рублей за базовое и расширенное издание соответственно. При переводе в доллары по сегодняшнему (15 июля) курсу данная сумма составит почти $95, что значительно больше, чем стоимость проекта в США. Иными словами, мы наблюдаем типичную ситуацию, когда при ослаблении национальной валюты сервисы цифровой дистрибуции стремительно «адаптируют» ценники, а в обратном случае — «тормозят».
На сегодняшний день неизвестно, является God of War Ragnarok вечным эксклюзивом для платформ Sony или же рано или поздно доберётся и до персональных компьютеров. Тот факт, что в начале года на PC вышла God of War (2018), наводит на позитивные мысли в этом плане.
Релиз «Рагнарёка» состоится 9 ноября.