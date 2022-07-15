Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Capcom в честь высоких продаж дополнения Sunbreak подарила геймерам в Monster Hunter Rise спецнабор предметов
Бесплатное барахлишко — всегда хорошо.
анонсы и реклама
3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

В среду Capcom с нескрываемым чувством гордости сообщила о том, что спустя восемь суток продажи дополнения Sunbreak для Monster Hunter Rise преодолели отметку в три миллиона копий. Хотя темпы продаж сократились до совершенно незначительных в масштабах Capcom, в целом они всё равно достойные, и чтобы отметить данное событие, компания раздала всем пользователям игрокам в MHR специальный бесплатный набор Elgado Pack 3.

реклама

В состав набора входят десятки различных порошков (Powder), которые являются в Monster Hunter Rise ингредиентами для алхимических экспериментов и «крафтинга». Всего игрокам подарили 90 порошков четырёх видов, а также десять ваучеров друга (Friend Voucher).

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3080 Ti дешевле 100 тр в XPERT.RU
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Напомним, что Monster Hunter Rise первоначально выходила как эксклюзив для гибридной консоли Nintendo Switch, но в начале текущего года стала доступна и на персональных компьютерах. Проект успешен и, как следствие, регулярно получает официальный контент от разработчиков.

#capcom #monster hunter rise
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тираж дополнения Monster Hunter Rise Sunbreak перевалил за три миллиона копий
Ремейк Resident Evil 2 за три с половиной года разошёлся 10-миллионным тиражом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
38
Игры для тех, кому нравятся "Пацаны"
13
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
99
Ветер, ветер, ты могуч или Россия дай газа опять и снова
80
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
62
Мир Юрского периода: доминация и унижение классической истории про "динозавриков"
5
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
42

Сейчас обсуждают

Adam Smith
13:49
не забыл?
В Пермском крае РФ прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк-2022»
sumrack
13:48
гайки тебе закрутит лизка, по другому заверещишь, амудодрочь дешевая))
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
sumrack
13:47
А в чем провал? на 10 тоже не спешили переходить в 15 году, это потом когда она стала обязательна так и начали апгрейдится и тут так же будет
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
Adam Smith
13:46
ты забыл про петуха из говна
В Пермском крае РФ прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк-2022»
felsher 03
13:43
от бандеровца это похвала))
В Пермском крае РФ прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк-2022»
Мать шешенбека
13:43
ну тупой, ты туда не запишешься, туда направляет ТЕРАПЕВТ, тупой дятел. ты или читать не умеешь. записываешься к терапевту, он дает направление, т.к. у терапевтов много свободных окон на профильных вр...
В России разработали гиперзвуковую "ракету-убийцу" авианосцев
Мать шешенбека
13:43
ну тупой
В России разработали гиперзвуковую "ракету-убийцу" авианосцев
Нешешбек
13:43
давай адрес в Апшеронске, только не левый, как в Адыгейске подсунул, буду твоим любимым клиентом Shehenbek-Погорелов И.
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
Мать шешенбека
13:43
ну тупой, ты туда не запишешься, туда направляет ТЕРАПЕВТ, тупой дятел. ты или читать не умеешь. записываешься к терапевту, он дает направление, т.к. у терапевтов много свободных окон на профильных вр...
В России разработали гиперзвуковую "ракету-убийцу" авианосцев
andrew_riddler
13:42
Еблан Реально
В Пермском крае РФ прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк-2022»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем