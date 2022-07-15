В среду Capcom с нескрываемым чувством гордости сообщила о том, что спустя восемь суток продажи дополнения Sunbreak для Monster Hunter Rise преодолели отметку в три миллиона копий. Хотя темпы продаж сократились до совершенно незначительных в масштабах Capcom, в целом они всё равно достойные, и чтобы отметить данное событие, компания раздала всем пользователям игрокам в MHR специальный бесплатный набор Elgado Pack 3.
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В состав набора входят десятки различных порошков (Powder), которые являются в Monster Hunter Rise ингредиентами для алхимических экспериментов и «крафтинга». Всего игрокам подарили 90 порошков четырёх видов, а также десять ваучеров друга (Friend Voucher).
Напомним, что Monster Hunter Rise первоначально выходила как эксклюзив для гибридной консоли Nintendo Switch, но в начале текущего года стала доступна и на персональных компьютерах. Проект успешен и, как следствие, регулярно получает официальный контент от разработчиков.