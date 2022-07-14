Компания Sony официально анонсировала программу лояльности PlayStation Stars, которая поможет игрокам обменивать заработанные баллы на бонусы. Всё, что требуется от пользователя — проходить различные проекты, участвовать в турнирах и занимать призовые места, зарабатывать «платину» и всё в таком духе.
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Заработанные баллы можно будет выменивать на некоторые товары в PS Store, пополнять ими виртуальный кошелёк в PSN, а также конвертировать в коллекционные награды. В случае с последними речь идёт о цифровых «статуэтках» популярных персонажей игр, но продавать такие трофеи у игроков не получится.
За вступление в программу лояльности никаких денежных трат проводить не нужно, запуск новой системы запланирован на конец текущего года.