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Новости Software Игнатий Колыско
«ВКонтакте» открывает создателям видеоконтента доступ к монетизации прямых эфиров
На своих видео уже зарабатывает более 6 тысяч пабликов.
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Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что участники программы монетизации видео смогут получать доход от просмотра пользователями коротких рекламных роликов (до 30 секунд), которые будут показываться перед прямым эфиром.

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Сообщается, что новый формат появится на платформе «VK Видео» в трансляциях в версиях для стационарных компьютеров и мобильных устройств.

Инструмент продвижения станет доступен авторам сообществ, уже подключённым к программе монетизации видео. Разработчики из VK утверждают, что система рекомендаций позволит больше зарабатывать на видео, ведь её алгоритмы постоянно совершенствуются с целью выдачи пользователю максимально релевантный контент.

Подключение монетизации для всех авторов решается буквально одним кликом в блоке управления сообществом. Заполнение анкеты для заявки больше не требуется. Но нужно понимать, что кнопка подключения будет автоматически появляться только у тех сообществ, которые проходят по всем критериям монетизации видео. К последним относится, например, количество подписчиков от 5 тысяч.

Хронометраж контента и его тематика тоже должны соответствовать условиям. Уже после одобрения заявки в сообществе появится плашка о его подключении, а автор сможет посмотреть статистику и вывести заработанные средства.

Команда поддержки сервиса «VK Видео» отмечает активный рост интереса к монетизации видеоконтента на платформе. Так, с начала марта количество подключённых к программе сообществ выросло в 4,5 раза, на собственных видео уже зарабатывает более 6 тысяч пабликов.

Подключение к монетизации стимулирует авторов размещать больше уникального контента. Именно поэтому участники программы стали публиковать на 80 % больше роликов, чем раньше. Самый большой прирост выручки наблюдается у тех сообществ, которые активно публикуют яркий оригинальный контент. Наибольшей популярностью пользуются такие тематики, как юмор, развлечения, детские и образовательные видео.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте, VK Видео и VK Звонки:

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3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
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«Мы анализируем востребованность разных форматов монетизации контента у рекламодателей, и вопросы про прямые трансляции были одними из самых частых. В последнее время количество активных авторов, которые проводят стримы на нашей платформе, выросло. Наша команда также активно развивает рекомендательные алгоритмы, которые помогают авторам повышать охваты, а пользователям находить новый разнообразный и релевантный контент. Мы планируем добавлять новые инструменты получения дохода авторами, в том числе прорабатывать игровые механики монетизации видеоконтента, видим здесь большой потенциал для экспериментов. При этом учитываем и обратную связь пользователей при реализации различных моделей рекламы».

#вконтакте #vk #vk видео
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