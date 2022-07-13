На своих видео уже зарабатывает более 6 тысяч пабликов.

Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что участники программы монетизации видео смогут получать доход от просмотра пользователями коротких рекламных роликов (до 30 секунд), которые будут показываться перед прямым эфиром.

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Сообщается, что новый формат появится на платформе «VK Видео» в трансляциях в версиях для стационарных компьютеров и мобильных устройств.

Инструмент продвижения станет доступен авторам сообществ, уже подключённым к программе монетизации видео. Разработчики из VK утверждают, что система рекомендаций позволит больше зарабатывать на видео, ведь её алгоритмы постоянно совершенствуются с целью выдачи пользователю максимально релевантный контент.

Подключение монетизации для всех авторов решается буквально одним кликом в блоке управления сообществом. Заполнение анкеты для заявки больше не требуется. Но нужно понимать, что кнопка подключения будет автоматически появляться только у тех сообществ, которые проходят по всем критериям монетизации видео. К последним относится, например, количество подписчиков от 5 тысяч.

Хронометраж контента и его тематика тоже должны соответствовать условиям. Уже после одобрения заявки в сообществе появится плашка о его подключении, а автор сможет посмотреть статистику и вывести заработанные средства.

Команда поддержки сервиса «VK Видео» отмечает активный рост интереса к монетизации видеоконтента на платформе. Так, с начала марта количество подключённых к программе сообществ выросло в 4,5 раза, на собственных видео уже зарабатывает более 6 тысяч пабликов.

Подключение к монетизации стимулирует авторов размещать больше уникального контента. Именно поэтому участники программы стали публиковать на 80 % больше роликов, чем раньше. Самый большой прирост выручки наблюдается у тех сообществ, которые активно публикуют яркий оригинальный контент. Наибольшей популярностью пользуются такие тематики, как юмор, развлечения, детские и образовательные видео.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте, VK Видео и VK Звонки:

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«Мы анализируем востребованность разных форматов монетизации контента у рекламодателей, и вопросы про прямые трансляции были одними из самых частых. В последнее время количество активных авторов, которые проводят стримы на нашей платформе, выросло. Наша команда также активно развивает рекомендательные алгоритмы, которые помогают авторам повышать охваты, а пользователям находить новый разнообразный и релевантный контент. Мы планируем добавлять новые инструменты получения дохода авторами, в том числе прорабатывать игровые механики монетизации видеоконтента, видим здесь большой потенциал для экспериментов. При этом учитываем и обратную связь пользователей при реализации различных моделей рекламы».