Темпы продаж рухнули, и вряд ли нам следует в ближайшей перспективе ждать «юбилея».

В начале июля Capcom рапортовала о двух миллионах проданных копий дополнения Sunbreak к Monster Hunter Rise. Теперь, спустя восемь суток, разработчики поделились сведениями о том, что тираж аддона достиг трёх миллионов копий. Необходимо констатировать факт, что темпы продаж дополнения ожидаемо сократились: если на достижение первых двух миллионов копий потребовалась всего пара дней, то последующий миллион «собирался» уже дольше недели. Если тенденция продолжится (а она продолжится), то не следует в обозримой перспективе ожидать преодоления проектом первой «полуюбилейной» отметки в пять миллионов копий.

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Что касается основной Monster Hunter Rise, то в начале июля её тираж составлял десять миллионов копий. Продажи игр серии Monster Hunter в целом же превысили 85 миллионов копий.

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Несмотря на падение темпов продаж Monster Hunter Rise сохраняет популярность, так что Capcom ожидаемо обещает поддерживать проект контентными обновлениями столько, сколько это потребуется для удовлетворения запросов сообщества.