Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Тираж дополнения Monster Hunter Rise Sunbreak перевалил за три миллиона копий
Темпы продаж рухнули, и вряд ли нам следует в ближайшей перспективе ждать «юбилея».
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
На порядок подешевела 3080 MSI Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

В начале июля Capcom рапортовала о двух миллионах проданных копий дополнения Sunbreak к Monster Hunter Rise. Теперь, спустя восемь суток, разработчики поделились сведениями о том, что тираж аддона достиг трёх миллионов копий. Необходимо констатировать факт, что темпы продаж дополнения ожидаемо сократились: если на достижение первых двух миллионов копий потребовалась всего пара дней, то последующий миллион «собирался» уже дольше недели. Если тенденция продолжится (а она продолжится), то не следует в обозримой перспективе ожидать преодоления проектом первой «полуюбилейной» отметки в пять миллионов копий.

реклама

Что касается основной Monster Hunter Rise, то в начале июля её тираж составлял десять миллионов копий. Продажи игр серии Monster Hunter в целом же превысили 85 миллионов копий.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Несмотря на падение темпов продаж Monster Hunter Rise сохраняет популярность, так что Capcom ожидаемо обещает поддерживать проект контентными обновлениями столько, сколько это потребуется для удовлетворения запросов сообщества.

#capcom #monster hunter rise
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

За прошлый финансовый год продажи игр Capcom в Steam выросли более чем на 60 %
Дополнение Sunbreak для Monster Hunter: Rise разошлось тиражом более 2 млн копий всего за несколько дней
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
218
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
33
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
17
Краткий обзор дешевых клавиатур
164
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
56
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
69
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Tin Terner
14:30
зачем ты тогда пишешь про нее? Если в РФ акция не проходт))
NVIDIA дарит 4 игры стоимостью $130 покупателям видеокарт GeForce RTX 30 – в РФ акция не проходит
KashtanPalash
14:29
Интересно. Но как быть с видеокартами даже текущими типа 3090 ti kingpin или hof где на каждую по паре 12 пин разьемов, а этих видеокарт можно поставить в нвлинк пару? Даже 1650 титаниума с 200% не хв...
Стандарт Intel ATX 3.0 и 12+4 контактные разъёмы питания PCIe — новая линейка Thermaltake Toughpower
ахахах
14:29
ось як думаешь чей газ
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Adam Smith
14:29
так ты тоже в той очереди, за бюргерами, так что разминай))))
Власти Тайваня хотели бы способствовать укреплению связей с Европой
wwr222
14:28
Хот Спот - это и есть датчик в ГПУ. Спроси у АМДешников. А вот, что показывает он на НВидиа - большой вопрос...Т.к. эта шняга появилась и на картах, доселе не имеющих данных датчиков.
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
Ultimauser
14:26
Все, у кого не было 30 серии? 4070 будет хуже чем 3080ti в 4к за счёт шины, а стоить будет столько же, если не больше, зная наших барыг.
NVIDIA дарит 4 игры стоимостью $130 покупателям видеокарт GeForce RTX 30 – в РФ акция не проходит
wwr222
14:26
Драный койот Шеш: не лезь из своего сарая...Козы убегут.
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
Adam Smith
14:25
Следует отметить, что в 1972 году для Римского клуба был подготовлен доклад «Пределы роста», в котором специалисты фактически поставили вопрос об ограниченности ресурсов на планете при продолжающемся ...
"Вкусно и точка" теперь запрещает снимать фото и видео, а также заряжать девайсы
Tin Terner
14:24
ну ок если ты купил ее за 45, а вон люди и по 90тр отдавали зимой.))
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
ахахах
14:23
хохлы ошиблись в 2014г и не на ту лошадку просто поставили
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем