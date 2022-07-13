В начале июля Capcom рапортовала о двух миллионах проданных копий дополнения Sunbreak к Monster Hunter Rise. Теперь, спустя восемь суток, разработчики поделились сведениями о том, что тираж аддона достиг трёх миллионов копий. Необходимо констатировать факт, что темпы продаж дополнения ожидаемо сократились: если на достижение первых двух миллионов копий потребовалась всего пара дней, то последующий миллион «собирался» уже дольше недели. Если тенденция продолжится (а она продолжится), то не следует в обозримой перспективе ожидать преодоления проектом первой «полуюбилейной» отметки в пять миллионов копий.
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Что касается основной Monster Hunter Rise, то в начале июля её тираж составлял десять миллионов копий. Продажи игр серии Monster Hunter в целом же превысили 85 миллионов копий.
Несмотря на падение темпов продаж Monster Hunter Rise сохраняет популярность, так что Capcom ожидаемо обещает поддерживать проект контентными обновлениями столько, сколько это потребуется для удовлетворения запросов сообщества.