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Новости Software Алексей Сычёв
Юристы Twitter уверены, что смогут убедить суд принудить Илона Маска к покупке компании за четыре дня
Судебное заседание должно состояться 19 сентября.
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Нанятые компанией Twitter адвокаты, как сообщает Bloomberg, уже не только составили судебный иск, в котором требуют принудить Илона Маска (Elon Musk) к покупке активов социальной сети на объявленных в апреле условиях, но и выразили уверенность в своей способности отстоять правоту в течение четырёх дней. Первое заседание суда в Делавэре намечено на 19 сентября.

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Источник изображения: CNBC

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По данным источника, слушания будут проходить в ускоренном порядке, а практика показывает, что суд в Делавэре подобные арбитражные споры способен рассматривать за шесть или семь месяцев, не затягивая разбирательства на годы, как это случается в других инстанциях. По информации представителей Twitter, отказ Илона Маска от заключения сделки под предлогом недостаточной полноты информации о количестве ботов в ежедневной пользовательской аудитории социальной сети не является правомерным, и все попытки руководства компании обсудить этот вопрос лично игнорировались миллиардером. Twitter будет через суд добиваться принуждения Илона Маска к покупке активов компании по цене $54,20 за акцию. В идеальном варианте судебное решение может быть принято уже к 24 октября.

#илон маск #twitter #сделка #судебное разбирательство
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