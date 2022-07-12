Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз Xel — научно-фантастического приключения в духе Zelda
Умиротворяюще красиво. И не для всех.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

Разработчики из Tiny Roar совместно с издательством Assemble Entertainment объявили о выходе космического приключения Xel, вдохновленного классической серией ролевых приключенческих игр Zelda. Проект доступен для покупки в Steam и GOG, а 14 июля он также должен выйти на Nintendo Switch. Разработчики ещё планируют выпустить версии для Xbox и PlayStation, но случиться это должно позже.

реклама

Xel рассказывает историю странного мира корабля с таким же именем, который переживает непрерывный цикл плохих событий. Разорвать эту цепочку в состоянии только героиня, у которой есть определённые проблемы с памятью.

«Сыграйте за Рейд, которая по воле судьбы оказалась в странном мире корабля Xel. Ее память словно чистый лист, который вам предстоит заполнить и понять, как это связано с прошлым Xel. Держите свой меч и щит наготове и исследуйте надземный мир XEL, а также впечатляющие подземелья, где вас ждут неведомые опасности и хитрые головоломки. На вашем пути вам предстоит заводить друзей и врагов, находить устройства, а также путешествовать сквозь время и пространство», — гласит официальное описание к игре.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Всем заинтересованным также рекомендуется ознакомиться с бесплатной демоверсией, которая доступна сейчас в Steam. На момент публикации данного материала Xel не смогла собрать нужное количество отзывов для получения пользовательского рейтинга. Нужно подождать несколько дней.

#tiny roar assemble entertainment #xel
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин избегать покупки видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением
64
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
164
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
45
Краткий обзор дешевых клавиатур
153
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
16
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
68

Сейчас обсуждают

Rey.B.
00:48
Ни о чём. Плохие и хорошие модели есть с любой технологией. Например у меня на работе на монике с TN весьма классные цвета. Может они и не те что должны быть, но они очень гармонично сбалансированы ме...
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
Rey.B.
00:41
У меня такой же. Небольшие ступеньки, это небольшие. На 6 бит было бы заметно хуже. Охват sRGB, это совсем другое. Это цвет пикселей. Их цвета смешиваются в любой возможный в "треугольнике". И никак з...
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
Талгат Шамсутдинов
00:39
Лоххх, пидрр...
Нужно ли геймеру менять процессор Ryzen 5 3600 на более дорогой 5600 или 5800X3D ради игр - тесты HU
Василий Сорокин
00:33
Он пока довезет солярку, сам всю выжрет )))
Термопрокладки на чипах памяти Hynix являются причиной проблем с RTX 3060 Ti
Rey.B.
00:32
"Для тех, кто не в курсе – именно такой неприятный момент изображен на приведенном выше скриншоте" - А тем, кто этого не замечает, какая разница? Подсветка любого монитора использует ШИМ. Разница лишь...
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
VictoR_VK
00:31
Эх заливала, голосок то какой
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
Василий Сорокин
00:29
Если у тебя есть бабло на новую BMW то жалкие 18$ тебя беспокоить не будут, особенно чтобы ради их экономии лишаться гарантии. Или просто балабол?
Подогрев сидений у базовых BMW теперь будет стоить $18 по подписке
Игорь Ииии
00:23
Ну у меня согильдиец такой-же 3080ti strix - 1080рупий разрешение, так ещё и пресет графики на средних, с ограничением ФПС на 90. И я - 3080_10 туф под сво 1440р пресет на мах 120гц монитор (ну и ло...
Нужно ли геймеру менять процессор Ryzen 5 3600 на более дорогой 5600 или 5800X3D ради игр - тесты HU
Rey.B.
00:22
Если твоё корыто так разбито... То обращайся к проктологу.
Рубль сильно подорожал, а евро демонстрирует рекордное падение на фоне роста инфляции в ЕС
VictoR_VK
00:22
Сам ты заливала, тебе ж ясно указали тут на твое заливалово. И чё огрызаешься шавка?
Краткий обзор дешевых клавиатур
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем