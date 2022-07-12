Умиротворяюще красиво. И не для всех.

Разработчики из Tiny Roar совместно с издательством Assemble Entertainment объявили о выходе космического приключения Xel, вдохновленного классической серией ролевых приключенческих игр Zelda. Проект доступен для покупки в Steam и GOG, а 14 июля он также должен выйти на Nintendo Switch. Разработчики ещё планируют выпустить версии для Xbox и PlayStation, но случиться это должно позже.

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Xel рассказывает историю странного мира корабля с таким же именем, который переживает непрерывный цикл плохих событий. Разорвать эту цепочку в состоянии только героиня, у которой есть определённые проблемы с памятью.

«Сыграйте за Рейд, которая по воле судьбы оказалась в странном мире корабля Xel. Ее память словно чистый лист, который вам предстоит заполнить и понять, как это связано с прошлым Xel. Держите свой меч и щит наготове и исследуйте надземный мир XEL, а также впечатляющие подземелья, где вас ждут неведомые опасности и хитрые головоломки. На вашем пути вам предстоит заводить друзей и врагов, находить устройства, а также путешествовать сквозь время и пространство», — гласит официальное описание к игре.

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Всем заинтересованным также рекомендуется ознакомиться с бесплатной демоверсией, которая доступна сейчас в Steam. На момент публикации данного материала Xel не смогла собрать нужное количество отзывов для получения пользовательского рейтинга. Нужно подождать несколько дней.