Разработчики из маленькой независимой студии Ares Dragonis, в состав которой входит только два человека, выпустили трейлер Eresys — кооперативного хоррора про блуждания в лесу с кошмарными существами из мира вселенной Лавкрафта.
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Игрокам в Eresys нужно будет объединиться в команды по четыре человека с целью участия в противостоянии с ужасными монстрами. Для изгнания всех мерзких существ обратно в преисподнюю нужно в обязательном порядке провести уникальный ритуал с использованием не менее уникальной Книги. А вот собрать недостающие страницы Книги придётся уже игрокам.
Геймплей Eresys — это безостановочное исследование леса в поисках его ужасных секретов. Переждать опасности можно в расставленных по гигантскому уровню домах, где также спрятаны ресурсы. Менее уютные пещеры тоже подойдут для спонтанного схрона, но в глубинах таких локаций искателей приключений обязательно будут поджидать монстры. Разработчики рассказали, что хорошим подспорьем в борьбе со странными сущностями станут лампы освещения. Крайне важно, чтобы их было минимум две штуки.
У кооперативного хоррора Eresys уже есть своя страничка в Steam, проект должен поступить в продажу до конца текущего года. Завершить разработку своими силами инди-студия Ares Dragonis не в состоянии, именно поэтому они собираются провести Kickstarter-кампанию (нужно всего 30 тысяч евро).