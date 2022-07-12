Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиаст показал своё видение сиквела Sekiro Shadows Die Twice на движке Unreal Engine 5
Получилось сравнительно неплохо.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Ti MSI за 50 тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

После того как Epic Games открыла полноценный доступ к своему ультрасовременному движку Unreal Engine 5, его приняли на вооружение не только крупные официальные разработчики, но и многочисленные энтузиасты и просто любознательные товарищи, которым интересны современные технологии. Благодаря второй когорте, например, мы получаем практически бесконечные «поставки» видеороликов с демонстрацией «ремейков» многочисленных игр. На днях, например, энтузиаст Enfant Terrible опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал своё видение гипотетического продолжения «соулслайка» Sekiro Shadows Die Twice.

реклама

Стоит отметить, что хоть студия FromSoftware ни разу официально не делилась мыслями о возможном продолжении своего успешного проекта, но тот факт, что он был очень тепло принят публикой и разошёлся внушительным тиражом, поддерживает огонь надежды на то, что рано или поздно сиквел увидит свет.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Что же до видеоролика от энтузиаста, то выглядит он приятно и эффектно. В общем, Unreal Engine 5 продолжает получать огромное количество бесплатной рекламы.

#fromsoftware #sekiro shadows die twice
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Новая игра от авторов Dark Souls и Elden Ring находится на финальной стадии производства
Авторы Dark Souls наконец-то заявили о намерениях восстановить игровые серверы проекта
Авторитетный инсайдер уверен, что никакого официального ремастера Bloodborne не существует
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин избегать покупки видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением
60
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
140
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
44
Краткий обзор дешевых клавиатур
104
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
67
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
4

Сейчас обсуждают

Spike Rus
18:37
Запах от комментария такой будто укроп рассыпали. Выкинь свой украинский глобус в море (да и сам можешь последовать за ним) или возьми нормальный глобус да посмотри Штаты в Америке. И вот поспорю на 1...
Солнечные панели в России как способ продать населению что-нибудь ненужное
Rey.B.
18:29
"Глобальная экономика только входит в стадию рецессии" - Какая к чёрту рецессия? Ровно и гладко, так не бывает. Перед рецессией должен произойти обвал! Рецессия это после.
Биткоин ушёл ниже $20 000, эксперты ожидают дальнейшего падения, а глобальное дно ещё впереди
Rey.B.
18:25
Зато альтернативным гениям можно продать всё, что угодно. Только ценник больше ставь!
Краткий обзор дешевых клавиатур
Spike Rus
18:24
Уж лучше попытать удачу с магнитным генератором Серла (кольцо Серла, диск Серла) чем заниматься секасом с солнечными панелями. От панелей будет толк если место проживания где-нибудь в пустыне Сахара, ...
Солнечные панели в России как способ продать населению что-нибудь ненужное
Сергей Васильев
18:24
Приветствую. У меня всю жизнь ноуты. Никаких проблем с клавой не было. Помирали жд, видюхи, батареи дохли, но клавиатуры у них живучие. Кушать/пить за ноутом вообще не самое разумное, т.как крошки мо...
Краткий обзор дешевых клавиатур
Серегарус
18:22
покупать видеокарту за тыщу баксов у отечественных барыганов, которая везде стоит 500, смысла нет
Стоит ли покупать видеокарту дороже 1000 долларов – 5 самых выгодных моделей NVIDIA и AMD
VRoman
18:22
Теперь понятко какие люди вызывают всемирную ненависть к русским.
Власти Тайваня хотели бы способствовать укреплению связей с Европой
Spike Rus
18:21
А если я например живу севернее тогда, особенно если год идет к осени, выработка энергии от солнца за облаками будет вообще в районе 10% а то и ниже.
Солнечные панели в России как способ продать населению что-нибудь ненужное
Сергей Васильев
18:21
А зачем ее менять? Удобней? Ну фиг знает, тогда мобильность исчезает. Смысла не вижу в этом
Краткий обзор дешевых клавиатур
Rey.B.
18:20
"Кто тебе сказал, что" - Так маркетплейс. Берёшь и покупаешь. ""Игровые" от 653р - это вообще ужас ужасный" - А чем игровые отличаются от не игровых? Bloody Q100 стоит 1049р и имеет рейтинг 4,3. Nakat...
Краткий обзор дешевых клавиатур
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем