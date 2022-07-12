После того как Epic Games открыла полноценный доступ к своему ультрасовременному движку Unreal Engine 5, его приняли на вооружение не только крупные официальные разработчики, но и многочисленные энтузиасты и просто любознательные товарищи, которым интересны современные технологии. Благодаря второй когорте, например, мы получаем практически бесконечные «поставки» видеороликов с демонстрацией «ремейков» многочисленных игр. На днях, например, энтузиаст Enfant Terrible опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал своё видение гипотетического продолжения «соулслайка» Sekiro Shadows Die Twice.
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Стоит отметить, что хоть студия FromSoftware ни разу официально не делилась мыслями о возможном продолжении своего успешного проекта, но тот факт, что он был очень тепло принят публикой и разошёлся внушительным тиражом, поддерживает огонь надежды на то, что рано или поздно сиквел увидит свет.
Что же до видеоролика от энтузиаста, то выглядит он приятно и эффектно. В общем, Unreal Engine 5 продолжает получать огромное количество бесплатной рекламы.