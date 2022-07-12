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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы королевской битвы PUBG: Battlegrounds рассказали о большом обновлении 18.2 с новой картой и кучей механик
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Разработчики королевской битвы PUBG: Battlegrounds выпустили свежий ролик, посвящённый обновлению 18.2, рассказав о самых основных его нововведениях и изменениях. Апдейт добавил в клиент игры новую карту, новые механики и многое другое.

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Свежая локация получила название Дестон, на которой всё основное внимание к себе притягивает большой город Риптон с небоскрёбами. Также на данной локации есть арена для пейнтбола, болота, ветряк и даже концертная площадка с огромной надувной курицей.

Патч 18.2 добавил в игру новую механику — жумары, с их помощью можно забраться на те самые небоскрёбы. Также тут появился многоразовый парашют. А вышки связи как раз и предназначены для применения жумаров, но разработчики также напоминают, что на некоторые места на карте теперь можно попасть только на дроне.

В патче 18.2 появилось ещё несколько уникальных механик. Речь идёт о ключ-картах по всей карте и защитных дверях. На карте также можно повстречать бензоколонку, которую следует использовать для заправки или подрыва. Новая единица транспорта аэроглиссер поможет игрокам в быстром передвижении по суше и воде.

Ещё одна механика — так называемая мастерская, с помощью которой игроки смогут создавать собственные скины из уникальных материалов. Для активации мастерской потребуется наличие сундуков охотника или архивиста, которые можно прикупить в магазине. Для открытия сундуков потребуются особые ключи, которые можно скрафтить или, опять же, купить в магазине.

От механик и карт перейдём к обсуждению оружия. Особое внимание в патче притягивает к себе быстрый дробовик O12 с расширенным магазином, относительно высокой дальностью стрельбы и более высокой точностью по сравнению с другими дробовиками.

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Напомним, разработчики PUBG: Battlegrounds планируют до 27 июля раздавать награды за ежедневный вход в игру, фанатам также следует обратить внимание на особый «Билет выжившего: Дестон» с тематическими скинами и оружием в качества наград за выполнение миссий и сбор XP.

#krafton #pubg battlegrounds
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