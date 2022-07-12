Игру продолжают изо всех сил поддерживать.

Разработчики королевской битвы PUBG: Battlegrounds выпустили свежий ролик, посвящённый обновлению 18.2, рассказав о самых основных его нововведениях и изменениях. Апдейт добавил в клиент игры новую карту, новые механики и многое другое.

реклама

Свежая локация получила название Дестон, на которой всё основное внимание к себе притягивает большой город Риптон с небоскрёбами. Также на данной локации есть арена для пейнтбола, болота, ветряк и даже концертная площадка с огромной надувной курицей.

Патч 18.2 добавил в игру новую механику — жумары, с их помощью можно забраться на те самые небоскрёбы. Также тут появился многоразовый парашют. А вышки связи как раз и предназначены для применения жумаров, но разработчики также напоминают, что на некоторые места на карте теперь можно попасть только на дроне.

В патче 18.2 появилось ещё несколько уникальных механик. Речь идёт о ключ-картах по всей карте и защитных дверях. На карте также можно повстречать бензоколонку, которую следует использовать для заправки или подрыва. Новая единица транспорта аэроглиссер поможет игрокам в быстром передвижении по суше и воде.

Ещё одна механика — так называемая мастерская, с помощью которой игроки смогут создавать собственные скины из уникальных материалов. Для активации мастерской потребуется наличие сундуков охотника или архивиста, которые можно прикупить в магазине. Для открытия сундуков потребуются особые ключи, которые можно скрафтить или, опять же, купить в магазине.

От механик и карт перейдём к обсуждению оружия. Особое внимание в патче притягивает к себе быстрый дробовик O12 с расширенным магазином, относительно высокой дальностью стрельбы и более высокой точностью по сравнению с другими дробовиками.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Напомним, разработчики PUBG: Battlegrounds планируют до 27 июля раздавать награды за ежедневный вход в игру, фанатам также следует обратить внимание на особый «Билет выжившего: Дестон» с тематическими скинами и оружием в качества наград за выполнение миссий и сбор XP.