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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Обновлённая Baldur’s Gate Dark Alliance II выйдет в свет 20 июля
Сдержали слово — действительно до конца лета.
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В начале лета авторы ремастера Baldur’s Gate Dark Alliance II пообещали, что проект доберётся до прилавков до конца текущего лета на всех актуальных на сегодняшний день платформах (кроме Android и iOS). Что ж, можно с чувством гордости за девелоперов констатировать, что своё слово они держат: сегодня стало известно, что обновлённая версия проекта поступит в продажу 20 июля.

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Напомним, что изначально Dark Alliance II вышла в 2004 году эксклюзивно на консолях Xbox и PlayStation 2, тем самым на протяжении восемнадцати лет оставаясь недоступной для считающих себя хозяевами жизни PC-геймеров. Что ж, через пять недель справедливость наконец-то восторжествует.

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Ремастер порадует геймеров более современной графикой и поддержкой разрешений экрана вплоть до 4K. Так что многие геймеры не только смогут впервые приобщиться к классике, но и сделать это в более удобоваримой форме.

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