Вытягивание денег не является вытягиванием денег. И далее по Оруэллу.

В самом начале осени — 2 сентября — в продажу на консолях (а чуть позже и на PC) поступит The Last of Us Part I — то, что разработчики из Naughty Dog окрестили ремейком своего культового проекта про приключения Элли и Джоэла. Обновлённая версия игры порадует более реалистичной графикой и правдоподобной анимацией, и всё это за каких-то 70 стремительно обесценивающихся бумажек с изображением Джорджа Вашингтона.

Естественно, в геймерских кругах The Last of Us Part I стали называть ещё одним способом отъёма денег у населения. Разработчики проекта с данным изречением ожидаемо не согласны. Так, аниматор Роберт Моррисон, принимавший участие в работе над ремейком, отвечая на комментарий касательно выкачивания денег, заявил, что данный проект — наиболее тщательно проработанный и продуманный до мелочей из всех, над которыми ему довелось поработать и видеть.

Безусловно, член команды разработчиков не мог иным способом отозваться о проекте, к которому приложил руку. Поэтому последнее слово в данном споре останется за геймерами, которые 2 сентября выставят «новинке» свои беспристрастные оценки со всеми сопутствующими эпитетами.