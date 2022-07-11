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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты зачем-то делают демейк фанатского ремейка Half-Life
Счастье — это когда можно заниматься подобной «деятельностью», не беспокоясь о материальной составляющей своей жизни.
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Понедельник — день тяжёлый не только в психологическом плане, поскольку впереди целая рабочая неделя, но и в плане поиска вменяемых новостей в редакционную ленту. В отсутствие таковых приходится прибегать к экстренным методам в виде различных развлекательных материалов, на роль которых вполне «тянут» различные фанатские шуточные игровые проекты. Так, например, на выходных появилась информация о том, что группа энтузиастов готовит демейк фанатского ремейка Half-Life (Black Mesa).

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Своё творение авторы окрестили Black Mesa Classic: данный проект представляет собой перенос Black Mesa на движок GoldSrc, на котором работает оригинальная Half-Life. Смысл демейка в том, чтобы сохранить изменения в локациях, представленные в Black Mesa, но при этом подготовить их в классическом графическом исполнении. В качестве «побочного эффекта» системные требования демейка снизятся, так что сыграть в графически урезанный вариант Black Mesa можно будет даже на компьютерах старше 2004—2007 годов выпуска.

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Как справедливо отмечают геймеры, смысл данного проекта, учитывая, что по факту сейчас «демейком» Black Mesa является оригинальная официальная Half-Life, звучит очень сомнительно. Как бы то ни было, за энтузиастов, которые могут позволить себе тратить свободное время на подобную деятельность, можно только по-человечески порадоваться.

#black mesa #half-life
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Энтузиасты зачем-то делают демейк фанатского ремейка Half-Life
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