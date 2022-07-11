Понедельник — день тяжёлый не только в психологическом плане, поскольку впереди целая рабочая неделя, но и в плане поиска вменяемых новостей в редакционную ленту. В отсутствие таковых приходится прибегать к экстренным методам в виде различных развлекательных материалов, на роль которых вполне «тянут» различные фанатские шуточные игровые проекты. Так, например, на выходных появилась информация о том, что группа энтузиастов готовит демейк фанатского ремейка Half-Life (Black Mesa).
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Своё творение авторы окрестили Black Mesa Classic: данный проект представляет собой перенос Black Mesa на движок GoldSrc, на котором работает оригинальная Half-Life. Смысл демейка в том, чтобы сохранить изменения в локациях, представленные в Black Mesa, но при этом подготовить их в классическом графическом исполнении. В качестве «побочного эффекта» системные требования демейка снизятся, так что сыграть в графически урезанный вариант Black Mesa можно будет даже на компьютерах старше 2004—2007 годов выпуска.
Как справедливо отмечают геймеры, смысл данного проекта, учитывая, что по факту сейчас «демейком» Black Mesa является оригинальная официальная Half-Life, звучит очень сомнительно. Как бы то ни было, за энтузиастов, которые могут позволить себе тратить свободное время на подобную деятельность, можно только по-человечески порадоваться.