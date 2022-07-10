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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Steam Deck продолжает стоять на верхней ступени пьедестала недельного чарта продаж в Steam
Это уже даже не интересно.
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Хотя Steam подразумевался как сервис цифровой дистрибуции игр, со временем Valve начала продавать в нём и своё фирменное «железо». Так, уже на протяжении многих месяцев лидерство либо верхние строчки в недельном чарте продаж в магазине удерживает портативный ПК Steam Deck, не оставляя другим претендентам практически никаких шансов на успех.

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Вот и в этот раз мало того что никаких серьёзных изменений в чарте продаж в Steam не произошло, так и Steam Deck продолжает удерживать в нём неоспоримое лидерство. На втором месте расположился проект Raft, на третьем — крупный аддон Monster Hunter Rise Sunbreak. В целом же десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Steam Deck;
  • Raft;
  • Monster Hunter Rise Sunbreak;
  • F1 22;
  • Ready or Not;
  • Monster Hunter Rise + Sunbreak bundle;
  • Monster Hunter Rise;
  • Rust;
  • It Takes Two;
  • Red Dead Redemption 2.
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Ситуация вполне предсказуемая: лето — традиционно «тухлый» сезон в плане новых игровых релизов, что, в принципе, отражено в резком сокращении публикаций в нашей редакционной новостной ленте.

#steam #valve #steam deck
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