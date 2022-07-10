Хотя Steam подразумевался как сервис цифровой дистрибуции игр, со временем Valve начала продавать в нём и своё фирменное «железо». Так, уже на протяжении многих месяцев лидерство либо верхние строчки в недельном чарте продаж в магазине удерживает портативный ПК Steam Deck, не оставляя другим претендентам практически никаких шансов на успех.
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Вот и в этот раз мало того что никаких серьёзных изменений в чарте продаж в Steam не произошло, так и Steam Deck продолжает удерживать в нём неоспоримое лидерство. На втором месте расположился проект Raft, на третьем — крупный аддон Monster Hunter Rise Sunbreak. В целом же десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Steam Deck;
- Raft;
- Monster Hunter Rise Sunbreak;
- F1 22;
- Ready or Not;
- Monster Hunter Rise + Sunbreak bundle;
- Monster Hunter Rise;
- Rust;
- It Takes Two;
- Red Dead Redemption 2.
Ситуация вполне предсказуемая: лето — традиционно «тухлый» сезон в плане новых игровых релизов, что, в принципе, отражено в резком сокращении публикаций в нашей редакционной новостной ленте.