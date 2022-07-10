Разработчики из независимой студии Q-Games в самом ближайшем времени возродят The Tomorrow Children — некогда условно-бесплатный проект, сочетающий в себе элементы стратегии, социальной игры, экшена и симулятора. Игра рассказывала историю группы детей, которые решили построить будущее в псевдосоветском антураже.
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Так вот, возрождённая The Tomorrow Children, получила подзаголовок Phoenix Edition. Реинкарнация проекта, закрытого в 2017-м году, лишится всякого намёка на условно-бесплатную сущность, но зато получит большое количество контента.
Перерождённая The Tomorrow Children лишится зависимости от внешнего сервера, поэтому её работоспособность будет гарантироваться на протяжении большего времени. Проект выйдет на PS4 по цене $40. Разумеется, на PS5 её тоже можно будет запустить, но по технологии обратной совместимости.
The Tomorrow Children: Phoenix Edition получит одиночный оффлайн-режим (за других игроков будет отдуваться ИИ), новые способ передвижения (крюк-кошка) и 40 остров для исследований. На локациях будут монолиты, при активации которых можно открыть различные секретные зоны или даже разыскать сокровища.
Ещё в игре их нового контента обязательно должны завести костюмы, дизайн домов, подсказки и другие элементы. Все подробности можно разузнать и вычитать на официальном сайте. Наконец, многочисленные геймплейные элементы перезапущенной The Tomorrow Children были тщательно перебалансированы из-за устранения «фритуплейных» элементов.
The Tomorrow Children: Phoenix Edition 6 сентября текущего года на консолях PlayStation.