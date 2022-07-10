Игровая AAA-индустрия последние годы только расстраивает геймеров: многократно отложенные запуски, по итогу которых на свет в конце концов появляется нечто совсем неубедительное, устрашающие текучки кадров, а также полная неопределённость. Перезапуск культовой серии Fable, впрочем, хоть и попал в когорту проектов с неопределённым будущим, но представители студии Playground Games хотя бы иногда выходят на связь и сообщают об изменениях как в самой игре, так и в структуре рабочего коллектива.
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Так, сегодня стало известно, что Анна Мегилл, отвечавшая за сценарные работы в Control и Dishonored Death of the Outsiders, а последние полтора года работавшая над сценарием перезапуска Fable, повышена до нарративного директора. Таким образом, именно Мегилл будет определять сюжет будущей Fable.
Учитывая, что к сценарию Control у пользователей в массе своей замечаний не было, данное известие можно пометить «плюсиком». С другой стороны, тот факт, что Fable ещё переживает перестановки среди ключевых сотрудников, невольно свидетельствует о том, что в отношении данного проекта ещё даже конь не валялся, и неизвестно, когда мы вообще новинку увидим.
Анонс новой Fable состоялся летом 2020 года.