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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся релиз атмосферного хоррора MADiSON, авторы которого вдохновлялись легендарным P.T.
Кажется, получилось неплохо.
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Разработчики из студии Bloodious Ganes выпустили в продажу атмосферный хоррор MADiSON. По такому случаю был представлен отдельный трейлер, а сам проект вышел на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

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MADiSON — это психологический хоррор от первого лица, вдохновлённый легендарным P.T. от Хидео Кодзимы. Главный герой игры умеет соединять мир живых с потусторонним с помощью фотоаппарата мгновенной печати.

Разработчики хоррора заверяют, что каждое новое прохождение будет отличаться от предыдущего благодаря разнообразию случайных событий и меняющихся головоломок. Главному герою по имени Лука предстоит пережить «адские пытки» демона, который заставляет совершать чудовищные вещи для продолжения многолетнего кровавого ритуала.

В описании MADiSON в Steam указывается, что у каждого персонажа здесь есть своя жуткая история, ярко дополняющая основное повествование. Поэтому игроку крайне важно быть осторожным и постараться не привлекать к себе лишнего внимания. Что до фотоаппарата, то его нужно использовать, чтобы пережить эти пытки или «окунуться в них ещё глубже». А проявка сделанных карточек поможет раскрыть «ужасающую суть этого мира».

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На момент написания данного материала у MADiSON было 83 % положительных отзывов в Steam ищ 172 написанных. Игроки хвалят проект пугающую атмосферу, неплохую оптимизацию, обилие говоломок и «скримеров». А вот некоторые проблемы с повествованием и встречающиеся тут и там баги стали основными причинами для недовольства.

#bloodious games #madison
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