Хотя персональные компьютеры — это, теоретически, вечный «некстген» безо всяких «но» и преувеличений, но для некоторых разработчиков игр, по всей видимости, это открытие пока не дошло. В частности, 2K Sports весьма прозрачно намекнула на то, что за основу PC-версии грядущего баскетбольного симулятора NBA 2K23 была взята версия для консолей прошлого поколения.
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По словам представителей студии, основное внимание сейчас сосредоточено на оптимизации проекта для консолей текущего поколения. Пользователи других платформ также смогут оценить «свежий и инновационный» игровой процесс. Хотя звучит это весьма обнадёживающе, важно помнить, что в предыдущей версии NBA 2K сопровождающий текст был ровно таким же — и игра на PC также базировалась на «пастгене».
Пренебрежительное отношение к PC в данном случае хоть и неприятно, но естественно: основная масса фанатов франшизы NBA 2K пользуются именно игровыми консолями. В подобные игры на них играть попросту удобнее и привычнее.