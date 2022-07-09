Для данной «франшизы» это не в новинку.

Хотя персональные компьютеры — это, теоретически, вечный «некстген» безо всяких «но» и преувеличений, но для некоторых разработчиков игр, по всей видимости, это открытие пока не дошло. В частности, 2K Sports весьма прозрачно намекнула на то, что за основу PC-версии грядущего баскетбольного симулятора NBA 2K23 была взята версия для консолей прошлого поколения.

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По словам представителей студии, основное внимание сейчас сосредоточено на оптимизации проекта для консолей текущего поколения. Пользователи других платформ также смогут оценить «свежий и инновационный» игровой процесс. Хотя звучит это весьма обнадёживающе, важно помнить, что в предыдущей версии NBA 2K сопровождающий текст был ровно таким же — и игра на PC также базировалась на «пастгене».

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Пренебрежительное отношение к PC в данном случае хоть и неприятно, но естественно: основная масса фанатов франшизы NBA 2K пользуются именно игровыми консолями. В подобные игры на них играть попросту удобнее и привычнее.