Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
За основу PC-версии NBA 2K23 взяли версию для консолей прошлого поколения
Для данной «франшизы» это не в новинку.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

Хотя персональные компьютеры — это, теоретически, вечный «некстген» безо всяких «но» и преувеличений, но для некоторых разработчиков игр, по всей видимости, это открытие пока не дошло. В частности, 2K Sports весьма прозрачно намекнула на то, что за основу PC-версии грядущего баскетбольного симулятора NBA 2K23 была взята версия для консолей прошлого поколения.

реклама

По словам представителей студии, основное внимание сейчас сосредоточено на оптимизации проекта для консолей текущего поколения. Пользователи других платформ также смогут оценить «свежий и инновационный» игровой процесс. Хотя звучит это весьма обнадёживающе, важно помнить, что в предыдущей версии NBA 2K сопровождающий текст был ровно таким же — и игра на PC также базировалась на «пастгене».

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Пренебрежительное отношение к PC в данном случае хоть и неприятно, но естественно: основная масса фанатов франшизы NBA 2K пользуются именно игровыми консолями. В подобные игры на них играть попросту удобнее и привычнее.

#2k games #nba 2k23
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Причиной переноса выхода сетевого режима The Quarry послужили события в восточной Европе
Tiny Tina’s Wonderlands завтра перестанет быть EGS-эксклюзивом и пополнится свежим DLC
Firaxis дала надежду на то, что в будущем выпустит новую часть XCOM
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
35
Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"
121
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
93
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 1
8
Что можно собрать до 30 000 рублей на Aliexpress в июле 2022
10
О самых "самурайских" играх
36
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
26

Сейчас обсуждают

id00100
13:39
Машины, что сейчас на складах, разлетятся и по нынешним ценам. Потому, что других не будет.
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
id00100
13:36
Комплектующие сейчас сродни акциям. Рубль упал, кефир подрос - они подорожали. Рубль укрепился, Маск сказал, что у крипты нет будущего - они подешевели.
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
IRanPast
13:34
Такое ощущение, что штаты продолжат начатый ими дефицит электроники, и к чему это все приведёт не ясно
США пытаются уничтожить китайскую полупроводниковую отрасль – новые ограничения для SMIC
Adam Smith
13:31
Житель японской префектуры Нара 41-летний Тэцуя Ямагами, который расстрелял из дробовика бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, изначально планировал совершить покушение на другого человека. Так...
Хидео Кодзиму по ошибке обвинили в покушении на экс-премьера Японии
mistergrim
13:31
А кто выживет, замёрзнет нах. Как хохлы (уже восемь лет подряд)
Лоукостеры могут исчезнуть с карты ЕС – перелёты дорожают на фоне санкций против РФ и нехватки нефти
Anglesmith
13:28
Действительно, живи со старьём и гордись этим
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
wwr222
13:21
Где я пытаюсь остановить твои извращения? За руку держу? Теперь у тебя будет просто колхоз по "облагораживанию" внешнего вида. Не более. Мои слова - не пустой звон. Твое видео - ни о чем. Я даже не у...
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
Proxy Demon
13:18
А почему по ошибке? Че, раз гейм дизайнер значит святой человек?
Хидео Кодзиму по ошибке обвинили в покушении на экс-премьера Японии
Нешешбек
13:18
Вынос гнезда. На overclockers.ru - пишут статьи и блоги StandUp Комики. Мало того что пишут, так они ещё и опыты свои описывают, а комментаторы угорают в комментариях.
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
Chimbal
13:14
"турбина на СО карты - дно днищенское: не эффективная и шумная. Так было. Так есть" - Видео что я прикрепил выше доказывает что эти твои слова пустой звон. "С самого начала это было провальное меропр...
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем