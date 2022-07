Потому что ни одна уважающая себя современная игра без поддержки оных не обходится.

Последние годы количество игр с поддержкой трассировки лучей, а также технологии «умного сглаживания» NVIDIA DLSS, росло как грибы после дождя. Конечно, назвать дождём видеокарты, стоимость которых на фоне различных факторов примерно вдвое превосходит рекомендованную, трудно, но девелоперы явно играют на опережение и ожидают, что производительные ускорители в перспективе придут в каждый дом.

Так, на днях стало известно, что полку игр с рейтрейсингом и DLSS прибудет: сразу два достойных внимания проекта обзаведутся поддержкой данных технологий сразу в день их релиза. Первый — запланированныйк релизу 1 сентября The Lord of the Rings Gollum про приключения Голлума/Смеагола в Средиземье. Второй — готовящийся к выходу 8 сентября ретрофутуристический экшен SteelRising про альтернативную версию Парижа конца XVIII века, в котором развитие технологий развитие технологий пошло по многократно ускорившемуся сценарию.

Если с рейтрейсингом всё понятно, то DLSS представляет собой решение, использующее тензорные ядра RTX-ускорителей для обработки сглаживания. В результате мы имеем высокое качество картинки без падения, а порой и вовсе — с ростом производительности.