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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
The Lord of the Rings Gollum и SteelRising будут поддерживать трассировку лучей и NVIDIA DLSS
Потому что ни одна уважающая себя современная игра без поддержки оных не обходится.
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Последние годы количество игр с поддержкой трассировки лучей, а также технологии «умного сглаживания» NVIDIA DLSS, росло как грибы после дождя. Конечно, назвать дождём видеокарты, стоимость которых на фоне различных факторов примерно вдвое превосходит рекомендованную, трудно, но девелоперы явно играют на опережение и ожидают, что производительные ускорители в перспективе придут в каждый дом.

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Так, на днях стало известно, что полку игр с рейтрейсингом и DLSS прибудет: сразу два достойных внимания проекта обзаведутся поддержкой данных технологий сразу в день их релиза. Первый — запланированныйк релизу 1 сентября The Lord of the Rings Gollum про приключения Голлума/Смеагола в Средиземье. Второй — готовящийся к выходу 8 сентября ретрофутуристический экшен SteelRising про альтернативную версию Парижа конца XVIII века, в котором развитие технологий развитие технологий пошло по многократно ускорившемуся сценарию.

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Если с рейтрейсингом всё понятно, то DLSS представляет собой решение, использующее тензорные ядра RTX-ускорителей для обработки сглаживания. В результате мы имеем высокое качество картинки без падения, а порой и вовсе — с ростом производительности.

#nvidia #the lord of the rings gollum #steelrising
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Зеновий Радеонович
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"росло как грибы после дождя. " Ну да, со времен выхода RTX 2000, выросло аж 50-60 игр, в том числе майнкрафт, квака и прочий шлак. Из всего списка ну может 10 игр стоит внимания. 10 игр за 4 года, и ...
The Lord of the Rings Gollum и SteelRising будут поддерживать трассировку лучей и NVIDIA DLSS
id00100
13:39
Машины, что сейчас на складах, разлетятся и по нынешним ценам. Потому, что других не будет.
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id00100
13:36
Комплектующие сейчас сродни акциям. Рубль упал, кефир подрос - они подорожали. Рубль укрепился, Маск сказал, что у крипты нет будущего - они подешевели.
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне роста курса Эфира на 15% - оптимальные модели июля 2022г
IRanPast
13:34
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