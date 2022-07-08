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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft готовится к проведению масштабного тестирования Beyond Good & Evil 2
Неужели мы таки доживём до релиза?
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Ubisoft так долго издевается над уставшими ждать сиквел фанатами Beyond Good & Evil, что кажется, будто это уже никогда не закончится. Что происходит с игрой, доподлинно неизвестно, но существует вероятность того, что скоро мы это узнаем. На днях Ubisoft подтвердила, что производство Beyond Good & Evil 2 продолжается, а сегодня авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что вскоре компания проведёт крупное внешнее тестирование проекта.

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Судя по имеющейся у Хендерсона информации, тестирование будет продолжительным и затрагивающим практически все аспекты игры. Иными словами, процесс производства дошёл до той стадии, когда контент уже готов и требует проверки.

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Безусловно, любые слухи следует воспринимать со здоровым скептицизмом, однако Том Хендерсон зарекомендовал себя как инсайдер, информация которого рано или поздно сбывается если не со стопроцентной точностью, то близко к этому.

#ubisoft #beyond good & evil 2
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