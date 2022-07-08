Компания Blizzard представила трейлер боевого пропуска второго сезона мобильной Diablo Immortal. Ролик посвятили новой кровавой броне, которую можно получить абсолютно на все классы.
реклама
Вы не поверите, но у этого второго сезона есть своя сюжетная подоплёка с путешествием в Темнолесье. В какой-то момент там был поднят мятеж Графиней и её последователями из Кровавой армии.
Что до самого пропуска, то он открывает доступ к прохождению 40 заданий, а ещё предоставляет возможность «задонатить». Есть так называемый усиленный боевой пропуск и усиленный боевой пропуск коллекционера. В обоих случаях речь идёт о наградах разного достоинства и важности.
Со стартом второго сезона в игре также появится новый босс — Витаат из Мерзлой Тундры, который умеет атаковать врагов «холодными» заклинаниями.
Разработчики Diablo Immortal также напоминают, что с 15 по 18 июля в игре пройдёт событие «Ненасытная луна», в рамках которого будет возможность обменять лунные осколки на благославнения, после чего можно получить и полноценные награды.
Diablo Immortal доступна на ПК и смартфонах, но в случае с ПК у жителей России и Беларусь возможность входа в игру полностью заблокирована.