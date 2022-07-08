Разработчики из компании Larian Studios объявили, что ролевая игра Baldur’s Gate 3 получила очередное большое обновление под названием Of Valour and Lore. Апдейт открывает игрокам класс барда, а также даёт возможность опробовать в деле расу гномов. Есть и другие изменения, но об этом чуть ниже.
реклама
После установки обновления игрок заметит, что темп сражений в Baldur’s Gate 3 повысился, а в общей палитре звуков добавились музыкальные инструменты как орудия для ведения боя. И вот здесь самое время вспомнить о барде — универсальном классе поддержки, повышающем общую эффективность всей «пати» в бою.
При достижении третьего уровня бард сможет выбрать подкласс. Если речь идёт о ветки Знаний, то игроки, выбрав барда, становятся заклинателями, которые будут ослаблять врагов и вводить из в состояние полной неорганизованности. Характерная «фишка» заклинателя — способность «Режущие слова». Геймер просто выпускает череду оскорблений в сторону врага, которые наносят штраф к броскам.
Ещё можно выбрать ветку Доблести. В таком случае можно наносить разрушительные атаки, регулярно повышать урон от оружия и класс брони, а также добавлять бонус к следующему броску.
Теперь про гномов. Представители новой расы Фаэруна выделяются на фоне остальных своими хитростью и интеллектом, также у этого сословия есть три подвида — каждый со своими уникальными усилениями.
Восьмой патч для Baldur’s Gate 3 уже доступен всем желающим.