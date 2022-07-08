В стародавние времена видеоигры было принято хаять, заявляя, что это бесполезная трата времени, которая не приводит ни к чему, кроме ослабления зрения и осанки. Частично (минимально) оно, конечно, так, но для многих геймеров видеоигры стали способом социализации, и проведённый игровой площадкой VK Play при содействии агентства ResearchMe провели приуроченный ко Дню семьи, любви и верности опрос, в котором приняли участие более двух тысяч геймеров из России старше 18 лет.
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Благодаря проведённому опросу выяснилось, что видеоигры способствуют нахождению друзей и даже партнёров по жизни. Так, 49 % опрошенных заявили, что нашли в видеоиграх хорошего друга, 38 % — товарищей в команду, а 18 % — свою «вторую половинку». Последнее недвусмысленно намекает на то, что процент девушек-геймеров в России неуклонно растёт.
Примечательно, что подавляющему большинству друзей по видеоиграм вполне достаточно общаться по Сети — лишь 19 % респондентов вживую встречаются со своими товарищами по виртуальным сражениям.
Важно помнить, что в России до развода с Западом по инициативе последнего ежегодно наблюдался стремительный рост рынка видеоигр. Какова будет статистика в текущем году, узнаем уже совсем скоро.