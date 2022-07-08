А 18 % — даже «половинку».

В стародавние времена видеоигры было принято хаять, заявляя, что это бесполезная трата времени, которая не приводит ни к чему, кроме ослабления зрения и осанки. Частично (минимально) оно, конечно, так, но для многих геймеров видеоигры стали способом социализации, и проведённый игровой площадкой VK Play при содействии агентства ResearchMe провели приуроченный ко Дню семьи, любви и верности опрос, в котором приняли участие более двух тысяч геймеров из России старше 18 лет.

реклама

Благодаря проведённому опросу выяснилось, что видеоигры способствуют нахождению друзей и даже партнёров по жизни. Так, 49 % опрошенных заявили, что нашли в видеоиграх хорошего друга, 38 % — товарищей в команду, а 18 % — свою «вторую половинку». Последнее недвусмысленно намекает на то, что процент девушек-геймеров в России неуклонно растёт.

Примечательно, что подавляющему большинству друзей по видеоиграм вполне достаточно общаться по Сети — лишь 19 % респондентов вживую встречаются со своими товарищами по виртуальным сражениям.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 3050 за 30 тр - успей взять по старой цене RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Важно помнить, что в России до развода с Западом по инициативе последнего ежегодно наблюдался стремительный рост рынка видеоигр. Какова будет статистика в текущем году, узнаем уже совсем скоро.