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В мае стало известно о намерениях Twitter прекратить приём на работу новых сотрудников, но в условиях ухудшения макроэкономической ситуации подобным образом поступали многие компании технологического сектора. Теперь The Wall Street Journal сообщает, что сокращению подвергнутся даже те специалисты Twitter, которые были задействованы в привлечении новых сотрудников. По крайней мере, численность профильного подразделения компании сократится на 30%.

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Источник изображения: Reuters

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Работу потеряют, по некоторым данным, не более сотник сотрудников Twitter. Непосредственного отношения к подготовке сделки с Илоном Маском (Elon Musk) эти действия руководства компании не имеют, но в глазах будущего владельца они могут стать доказательством наличия у Twitter стремления сократить собственные расходы. Если новые кадры компании более не требуются, то можно уволит часть специалистов, которые функционально были связаны с этим направлением деятельности. Как отмечает источник, с мая потребность в услугах таких специалистов заметно сократилась, и многие из них начали сами искать новую работу. Сократились и объёмы сотрудничества Twitter со сторонними кадровыми агентствами.