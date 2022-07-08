Сюжет будет полностью оригинальным.

Если история с Terminator Resistance чему-то и научила разработчиков игр, так это тому, что проекты по данной франшизе, если их делать качественно и с умом, востребованы и пользуются популярностью. Пользуясь случаем, компания Nacon анонсировала следующий проект в культовой франшизе.

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Полноценного названия у него пока нет, зато есть рабочее — Terminator Survival Project. Как сообщается, данный проект представляет собой «выживач» в открытом мире, в основе которого будет лежать франшиза «Терминатор», однако сюжетная линия будет полностью оригинальной и не связанной ни с одним из ранее созданных в данной вселенной продуктов.

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Никаких подробностей грядущей игры пока нет, поэтому сложно сказать, чего нам следует от неё ждать. Релиз, по словам разработчиков, состоится «в отдалённом будущем».