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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
По «Терминатору» готовят игру-«выживач» в открытом мире
Сюжет будет полностью оригинальным.
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Если история с Terminator Resistance чему-то и научила разработчиков игр, так это тому, что проекты по данной франшизе, если их делать качественно и с умом, востребованы и пользуются популярностью. Пользуясь случаем, компания Nacon анонсировала следующий проект в культовой франшизе.

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Полноценного названия у него пока нет, зато есть рабочее — Terminator Survival Project. Как сообщается, данный проект представляет собой «выживач» в открытом мире, в основе которого будет лежать франшиза «Терминатор», однако сюжетная линия будет полностью оригинальной и не связанной ни с одним из ранее созданных в данной вселенной продуктов.

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Никаких подробностей грядущей игры пока нет, поэтому сложно сказать, чего нам следует от неё ждать. Релиз, по словам разработчиков, состоится «в отдалённом будущем».

#nacon
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Ultimauser
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Там, говорят, Minutemanы в боевую готовность привели, скоро не будет ни России, ни США, ни жизни на земле) И такие мелочи как деньги просто исчезнут
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Артём Николаев
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Ну хоть кто-то пошёл работать)
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Kolyvan
14:34
Я думаю xx90 будут всегда под 4к и более, а более младшие модели xx80,xx70 под 2к и FHD. Не выгодно делать их мощными.
Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
Василий Сорокин
14:33
У 4000-й линейки вроде как кеш сильно увеличили, к тому же никто не отменял применение лучшего сжатия данных что дает при той же пропускной способности передавать больший обьем.
Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
Kolyvan
14:31
В нетребовательных играх может быть, но с текстурами высокого разрешения в 4к, 3080ti вполне справляется выдавая 60+ фпс, у 4070, с ее 160 битной шине, могут быть, просадки до 40фпс. Это все конечно н...
Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
LastAtlant
14:29
Как связан уход визы с дефицитом чипов? Эти чипы не они производят, даже в случае что импорта нет, у микрон в рф этих чипов производство многие годы налажено. Погуглил, с 17 года производят.
В Сбербанке придумали реимплантацию чипов: их выковыривают из неактивированных карт, ставя в новые
Василий Сорокин
14:29
там сильно увеличили кеш в чипе.
Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
V.L.A.D.L.E.N
14:29
Чё, блин?🤦‍♂️
О самых "самурайских" играх
Василий Сорокин
14:27
но ведь когда то была 1070 которая стоила 500$ и была по производительности как 980 ti. Так счего бы 4070 не быть по производительности как 3080 ti или 3090 которая тоже самое просто больше видеопамят...
Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
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