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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Hitman III в конце июля получит обновление со свежей локацией
Причём, перед нами приквел.
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Будучи самой успешной игрой франшизы, Hitman III ожидаемо получает большой объём пострелизной поддержки со стороны разработчиков. Продолжаться это будет, по всей видимости, ещё долго, и вот, сегодня IO Interactive представила содержимое грядущего обновления, запуск которого запланирован на 26 июня. Им станет новая локация-песочница под названием Ambrose Island.

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Согласно описнию, Ambrose Island — живописное местечко, служащее скрытой бухтой для опасного пиратского синдиката, промышляющего в Андаманском море. Географически это море расположено к востоку от Индии и омывает берега Таиланда и Мьянмы.

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Заявлено, что новая локация таит в себе множество секретов и будет полностью доступна для исследования. По внутренней хронологии разворачивающиеся на Ambrose Island события предшествуют основной сюжетной линии Hitman III.

#io interactive #hitman 3
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